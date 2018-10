Slezská nemocnice v Opavě zaměstnává ukrajinské lékaře

Nedostatek lékařů nutí vedení Slezské nemocnice k náhradnímu řešení. To představuje zaměstnávání zahraničních lékařů.

Nedostatek lékařů nutí vedení Slezské nemocnice k náhradnímu řešení. To představuje zaměstnávání zahraničních lékařů.Foto: Deník / František Géla

V českých nemocnicích pracují stovky zahraničních lékařů a stále se hovoří o jejich jazykových i odborných zkouškách. Kvalifikace, kterou získali ve své rodné zemi, může být v porovnání s českým standardem nedostačující. Ve Slezské nemocnici působí v současnosti už mimo zkušební dobu pět ukrajinských lékařů.

„Dva mají za sebou aprobační zkoušky, a jeden navíc i atestaci z příslušného oboru, další dva lékaři mají písemné zkoušky a jedna lékařka je před složením písemné zkoušky. Jejich znalost češtiny je dobrá a všichni si jazyk neustále zdokonalují,“ říká mluvčí opavské nemocnice Jiří Krušina s tím, že slovenští lékaři nejsou ve Slezské nemocnici za cizince považováni a značná část jich studovala na českých univerzitách.

Jeden z ukrajinských lékařů působí na gynekologicko-porodnickém oddělení a primář Alfréd Dőrr si ho nemůže vynachválit.

„Je u nás už tři roky a jsem s ním mimořádně spokojený. Jde o empatického člověka, který dokonale zapadl do kolektivu a k pacientkám se chová přímo skvěle. Navíc je zručný operatér. Prostě dokonalý odborník a měl jsem s ním pořádnou dávku štěstí. Zaměstnat cizince je totiž pokaždé sázka do loterie,“ říká primář Dőrr.

Ze začátku neuměl Ukrajinec česky, ale rychle ten problém dohnal.

„V Praze absolvoval velmi náročné zkoušky, obtížné i pro české lékaře, a zvládl je,“ dodává spokojený primář.

Podobně pozitivní názor na práci ukrajinského lékaře na chirurgickém oddělení má i primář Jiří Hájek, a také jeho kolegové na neurologii a na interně.

Důvodem zaměstnávání lékařů z Ukrajiny je nedostatek českých lékařů a vedení opavské nemocnice si je pečlivě vybírá.

„Pokud spokojeni nejsme, přerušujeme spolupráci s dotyčným lékařem už ve zkušební době. Aprobace si zahraniční lékaři pracující v naší nemocnici dodělávají,“ konstatuje Jiří Krušina.

V opavské nemocnici pracují tito lékaři vždy pod dohledem plně atestovaného lékaře a primáře oddělení.

„Občas se z různých prohlášení dozvídáme o tom, že jsou lékaři z Ukrajiny nebezpečí pro naše pacienty. Není to pravda,“ dodává mluvčí Krušina.

Pro české pacienty je asi daleko větší nebezpečí to, že je v budoucnu nebude mít kdo léčit. Pokud totiž dojde k zastavení projektu Ukrajina, půjdou tito zahraniční lékaři pracovat do Německa nebo do Rakouska.