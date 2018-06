Slezská nemocnice: změny se jí dotknou jen okrajově

Výroba - Výroba Provozní zámečníci, údržbáři 110 Kč

Provozní zámečníci, údržbáři PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 110 kč, mzda max. 120 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: *KO: Tůmová Lenka Ing., tel.: 553 872 173, 731 607 906, e-mail: tumova@ostroj.cz., SOU – vyučen v oboru mechanik strojů a zařízení – provozní zámečník nebo v příbuzném oboru, praktická zkušenost s opravou strojů, samostatnost, spolehlivost, jednosměnný provoz s pracovní pohotovostí 1 týden co 2 měsíce., Pracoviště Opava, nástup ihned., Náplň práce: provádí opravy strojů a zařízení, provádí preventivní prohlídky strojů a zařízení, provádí přemístění strojů, ustavení a uvedení do provozu, provádí specifikaci náhradních dílů pro opravy, provádí samokontrolu provedené práce.. Pracoviště: Ostroj a.s., Těšínská, č.p. 1586, 746 01 Opava 1. Informace: Lenka Tůmová, +420 553 872 173.