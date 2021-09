Jeho snímky jsou součástí sbírek předních institucí včetně Muzea moderního umění v New Yorku, Národní galerie umění ve Washingtonu nebo Muzea Viktorie a Alberta v Londýně. Vydal zhruba čtyřicet fotografických knih a na kontě má 1450 samostatných a spoustu společných výstav. Po celou dobu existence Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě předává své zkušenosti studentům.

Třístupňové medaile jsou udělované od roku 1993 za zásluhy akademických pracovníků a významných osobností mimo univerzitu a v roce 2013 k nim přibyla Silesia docta et culta za výjimečnou reprezentaci Slezské univerzity.

Při otevření dosud největší fotografické výstavy Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, nazvané 30+, byli oceněni dva jeho významní pedagogové. Z rukou rektora univerzity Pavla Tuleji převzali nositelé dvou velkých jmen v oboru fotografie Vladimír Birgus a Jindřich Štreit medaili Silesia docta et culta, což je jedno z nejvyšších ocenění Slezské univerzity.

