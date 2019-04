K této akci se tradičně připojí také některé základní a střední školy, například Mendelovo gymnázium, ZŠ T.G. Masaryka nebo ZŠ Suché Lazce.

Studenti přesně vědí, komu jsou výsledky sbírky určeny. Letos jde o sanitární zboží a potraviny, které mají kromě potřebnosti i delší expirační dobu.

Sbírka probíhá až do zítřka v budovách Slezské univerzity na Bezručově náměstí 13 a 14, Na Rybníčku 1 a na Masarykově třídě 37.

V pátek 12. a sobotu 13. dubna pak sbírka přesídlí do Obchodního centra Breda&Weinsetein, kde se do ní může od 10 do 16 hodin zapojit také veřejnost z Opavska.