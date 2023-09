Všechny budovy jsou pro návštěvníky poměrně blízko sebe, což jim umožní spojit chvíle poznávání s příjemnou procházkou. Ústřední téma letošní Noci vědců je tajemstvím, ale něco přece jen prozradil jde.

Vesmíroví nadšenci zavítají do Fyzikálního ústavu v Bezručově náměstí, kde jim poprvé bude k dispozici výstup až na nově vybudovanou střešní terasu univerzitní observatoře WHOO, kde mohou dalekohledem odhalit tajemství noční oblohy. Když je při tom napadne úvaha nad náplní práce astronautů, zajdou se s ní blíže seznámit do univerzitního kina Unisféry. Čeká je tam pořádná jízda, během níž dokonce „vyskočí“ z točící se centrifugy přímo do vesmírné rakety. Předpokladem k využití obou nabídek je však včasná rezervace míst, která je pro zájemce už nyní dostupná na webu Noci vědců.

Na stejné adrese sídlí také informatici Filozoficko-přírodovědecké fakulty, kteří se nemohou dočkat, aby návštěvníkům předvedli poklady své robotické laboratoře. Kdo chce mít konečně jasno v tom, co je za současným hitem, zvaným umělá inteligence a jak dalece se má na její masové využití těšit nebo bát, staví se na workshopu Tajemství úspěšných promptů pro nástroje AI. Nabídka této fakulty pro Noc vědců je však stejně pestrá jako paleta jejích studijních programů. Milovníci gastronomie si zajistí místo v Návštěvnickém centru U Vavřince.

Unikátní kulinární workshop Odhalená tajemství středověkých receptářů s degustací nabízí jen omezený počet míst a rezervovat si je mohou už nyní. Příjemně nasycení pak budou pokračovat na Masarykovu třídu za historiky, kteří je provedou tajemstvími pravěku, porcelánu i Říma. Připravena tam pro ně bude i zábavná kvízová hra.

Na Fakultu veřejných politik tradičně nejčastěji míří kroky rodin s dětmi. Těší se na ně skřítek Vesík se svou pátrací hrou, do které se s dětmi zapojí i rodiče. Fakultní tým zájemcům mimo jiné nabídne i poodhalení tajemství řeči, mysli, vzniku života nebo lidské kostry.