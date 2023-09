Není žádným tajemstvím, že Slezské divadlo už spoustu let nemělo štěstí na rázného a energického ředitele. Přitom ho potřebovalo jako příslovečnou sůl.

Původně bylo na místo ředitele sedm kandidátů, ale jeden nedodal do výběrového řízení potřebné dokumenty. Nakonec se členové komise shodli na nejvhodnějším účastníkovi, kterého radní potvrdili a ve středu 27. října jmenovali novým ředitelem Slezského divadla. Je jím Petr Kazík a do ředitelské židle usedne od 1. října.

„Všichni víme, že situace ve Slezském divadle je dlouhodobě neudržitelná a že tato tradiční kulturní instituce potřebuje silného ředitele. Věřím, že jím může být právě pan Kazík, kterému věří členové výběrové komise i rady města,“ konstatuje náměstek primátora pro kulturu Pavel Meletzký. Současně přeje novému řediteli hodně sil, nápadů a energie, které bude rozhodně potřebovat. Poděkoval též Lucii Krásové, která Slezské divadlo po červnovém odvolání předchozího ředitele Aleše Kománka dočasně vedla.

Petra Kazíka vedla do boje o post divadelního ředitele snaha zúročit v něm své bohaté profesní zkušenosti. „Dá se říci, že to považuji za novou životní výzvu, ve které mohu uplatnit dosavadní poznatky. Od kulturních odborníků jsem se doslechl o velkých kvalitách opavského divadla a rád bych do nich svým dílem přispěl. Je mi jasné, že peníze jsou tu na prvním místě, ale uvedu poznatek z Jižní Koreje. Tato země patřívala k nejchudším a přesto začala investovat deset procent národního produktu do kultury. Dnes patří k TOP zemím světa. Věřím, že se u nás také najdou lidé, ochotní investovat do kultury, chce to jen čas. A ještě něco – Slezské divadlo sídlí v Opavě, ale podle mne by nemělo být být jen opavské, nýbrž skutečně slezské a věřím, že se to nakonec podaří,“ neztrácí nový divadelní „principál“ optimismus.

