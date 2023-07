Opavský magistrát je přesvědčený, že odvoláním ředitele zatáhl za záchrannou brzdu za minutu dvanáct. Finanční situace divadla je podle něj výrazně horší, než byly původní obavy. Argumentuje tím, že podle prvních předběžně zjištěných ekonomických dat se divadlo pod taktovkou Aleše Kománka dostalo už v prvním pololetí proti schválenému rozpočtu do ztráty.

Slezské divadlo jde do prázdnin bez ředitele, opavští radní ho odvolali

Pokud by jako zřizovatel nezasáhl, chybělo by divadlu na konci roku téměř 10 milionů Kč na pokrytí nákladů a to byl podle něj jeden z hlavních důvodů pro odvolání Aleše Kománka. „Už chápu neochotu bývalého ředitele s městem komunikovat i jeho odmítavé stanovisko objasnit některé finanční záležitosti. Podle aktuální prognózy reálně hrozí, že před koncem roku nebude mít divadlo prostředky na platy zaměstnanců,“ vysvětluje náměstek opavského primátora Pavel Meletzký a dodává, že současné situaci divadla nepomáhají ani někteří z účinkujících umělců, kteří bez hlubší znalosti problému šíří řeči o konci divadla a jeho uměleckém kolapsu, ale ekonomický zcela pomíjejí. V petici, kterou šíří po sociálních sítích, podle něj útočí iniciátoři na vedení města jako zřizovatele, které jako jediné může aktuální ztrátu divadla dofinancovat,

Jablkem sváru bylo opavské uvedení světové premiéry opery Dalinda s nákladným finančním rozpočtem. Ředitel podle názoru města na ni nedokázal zajistit finanční podporu, což byla zásadní podmínka. „Přestože Aleš Kománek právě tuto premiéru vždy vydával jako svůj největší počin v Opavě a jedinečnou událost mezinárodního významu v předvečer oslav 800 let města Opavy, odmítl nám předat jakékoliv informace a nebyl nás ochotný seznámit ani s jeho financováním. Naopak zdůrazňoval, že pokud nebude ředitelem divadla on, dojde k odstoupení italských partnerů a předjednaných donátorů od jejich spolupráce se Slezským divadlem,“ uvádí Pavel Meletzký.

Připomíná, že letos šlo z rozpočtu města divadlu 92 770 000 korun s vědomím, že opavské divadelní publikum je velmi stálé a vstřícné, ale příjem ze vstupného tvoří necelých 12 milionů korun ročně a bez dotace města by fungovat nemohlo. Nyní je na tahu finanční audit města, který situaci divadla důkladně prověří. Magistrát současně ujišťuje, že nehodná nechat padnout divadlo ani jeho operní scénu. Připravuje výběrové řízení, ze kterého by měl vyjít nový ředitel který by měl být nejen umělec, ale hlavně manažer a ekonom, nejlépe ekonom s uměleckým cítěním.

Ředitel Aleš Kománek, který vedl divadlo půldruhého roku, se brání. Uvádí, že jeho odvolání přišlo v období razantního zvýšení návštěvnosti divadla a výrazného navýšení příjmů z tržeb i dotací z ministerstva i kraje, se kterým bylo uzavřeno memorandum o tříleté spolupráci. Na dotacích podle něj získalo divadlo pro letošní rok celkem 17,5 milionu korun.

„Žádné relevantní důvody pro mé nečekané odvolání nebyly oficiální cestou sděleny ani mně, ani zaměstnancům divadla. Za půl druhého roku mého ředitelského působení se podařilo standardizovat procesy a vztahy z minulých let, někdy zatížené a ovlivňované osobními zájmy a místními vazbami, které měly dopad i na chod, ekonomiku a práci. Zároveň se dařilo zvedat uměleckou úroveň včetně přípravy dvou světových premiér. Podařilo se nám rovněž obhájit a zachovat existenci souboru opery, která jako nedílná součást vícesložkového divadla (opera, balet, muzikál, opereta) pozitivním směrem ovlivňuje i charakter a život ve městě. Přípravě k uvedení zmiňované opery Dalinda předcházelo rozsáhlé jednání s italskými partnery, mezinárodní operní asociací Opera Co-Pro, konkurzy na pěvecké role ve Vídni a Opavě a jednání se sponzory. Přislíbená podpora obsahovala navíc dva miliony korun ze soukromých zdrojů,“ kontruje odvolaný ředitel.

Inscenační tým, operní asociace i donátoři dali najevo, že s jeho odchodem toto dílo nebude s největší pravděpodobností v Opavě realizováno. Podle Aleše Kománka tím statutární město Opava vystavuje renomé svého divadla riziku nevratného poškození v širokém uměleckém kontextu stejně jako poškození svého dobrého jména v mezinárodním významu.

„Divadlo s více než dvousetletou tradicí, které by mělo být výkladní skříní a majákem kulturnosti historického města, se z mého pohledu stává obětí politických tlaků a manipulací. Od mého nástupu byla tendence magistrátu prosazovat do vedení divadla blízké přátelé členů vedení města. Bylo mi též naznačováno, že pokud tito lidé v divadle nezůstanou, budou podniknuty „jisté kroky“. Jsem hluboce přesvědčen, že toto jednání je v rozporu s hodnotami a principy, na nichž by měla naše společnost stát,“ dodává závěrem své obhajoby Aleš Kománek.