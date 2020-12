V Historické výstavní budově jim pod názvem Narodil se Kristus Pán nabízí příběh o narození Krista, který je ve výtvarném umění významným tématem, zpracovaným nejčastěji formou malby. Například iluminacemi, nástěnnými malbami, deskovými obrazy, okenními vitrážemi nebo olejomalbami. Výstava návštěvníky do konce února seznámí s různými typy vyobrazení betlémské scény prostřednictvím výtvarných děl a betlémů vybraných z fondů Slezského zemského muzea.

V Památníku Petra Bezruče je do 21. prosince k vidění putovní výstava nazvaná Jan Amos Komenský: Jak chtěl změnit svět. Vznikla u příležitosti 350. výročí smrti tohoto významného českého myslitele 17. století a je sestavená formou vizuálně zpracovaných velkoformátových panelů, přibližujících jeho stále aktuální myšlenkový odkaz.

V Historické výstavní budově jsou do konce roku otevřeny i starší výstavy - Paměť krajiny: české Slezsko 1750–1950, Sběratel. Pocta Emanuelu Opravilovi, Opava na dobových pohledech, Štěpán Rak 75. Další nabídku tvoří fotovýstava Lidé z daleka – Vietnamci a Mongolové v českých zemích (do 31. ledna) a Toulky českou krajinou objektivem Miloše Anděry (do 31. března). Müllerův dům nabízí do konce roku výstavu Hrad Kaltenštejn z pohledu nedestruktivní archeologie a výstavu Muzea ošetřovatelství a Muzea patologie