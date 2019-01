Noclehárna pro muže v opavské Armádě spásy je v těchto dnech plně obsazena. Její zaměstnanci teď v chladném počasí neodmítají nikoho.

Dveře se v opavské pobočce Armády spásy (AS) v těchto dnech rozhodně netrhnou. Lidé bez domova v tomto období více než kdy jindy využívají především služeb noclehárny, kdy mohou přespat v teple. V takovémto opavském zařízení pro muže, které sídlí v Nákladní ulici, se nachází celkem osmnáct lůžek a všechna jsou nyní bez milosti obsazena.

„Přibližně pět až deset mužů pak využívá služeb projektu Volná židle, kdy klienti stráví noc v denním centru, které pro tyto účely ještě navíc otevíráme. Co se noclehárny pro ženy týká, ta má kapacitu sedm lůžek a zaplněna bývají asi čtyři. Dost se to střídá, některé ženy si třeba našly partnera a nechtějí zůstat bez něj. Jedna osoba zde využívá Volnou židli,“ vypočítává ředitel AS Opava Gerhard Karhan.

Jak muži, tak i ženy zaplatí za jedno přespání v noclehárně 45 korun, v ceně je jednoduchá strava i možnost osobní hygieny. V mrazivém počasí, které aktuálně panuje, přijímají pracovníci opavské AS každého, kdo o přespání požádá.

„Neodmítáme nikoho. V případě, že přijde člověk, který nemá peníze, pokryjeme mu výdaj za nocleh prostřednictvím takzvané nocleženky,“ pokračuje.

Nocleženku může za sto korun na webových stránkách AS zakoupit a pomoci tak lidem v nouzi kdokoli. Podle Gerharda Karhana dosud na území města v souvislosti s počasím k úmrtí bezdomovce nedošlo.

Hitem posledních týdnů se stalo takzvané iglú pro bezdomovce. S nápadem přišel loni pár z Ostravy, který začal jakýsi provizorní přístřešek z polyetylenové pěny a hliníkové fólie vyrábět a distribuovat zainteresovaným organizacím. O novinku se strhl velký zájem, v kraji už jich několik využívá například ostravská Armáda spásy. Iglú zahřívá samotná osoba uvnitř a oproti venkovní teplotě je v něm přibližně o patnáct stupňů tepleji. Budou iglú k vidění i v Opavě?

„Uvažujeme o tom a máme o tento projekt zájem. Ačkoli terénní pracovníci hlásí, že u nás stoprocentní potřeba není, tento nápad kvitujeme. Problém ale je, kam iglú umístit. Pokud budou na soukromých pozemcích, může nastat potíž. Chceme se tedy o tomto pobavit ještě s vedením města, zdali by bylo ochotno vyhradit pro tyto účely nějaký pozemek, kde by mohly iglú stát po celou dobu,“ uvažuje Gerhard Karhan.