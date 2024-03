Zde přinášíme výběr pěti výborných smažáků v Opavě. Dozvíte se z jakého sýru se pochoutka připravuje, s čím se podává a kolik za ni zaplatíte.

„Smažák do jídelníčku patří. Když ho máme třeba na meníčku, tak zájem o něj je velký. Prodáme vždy téměř všechno. Navíc máme výborné kuchaře, kteří smažáky umí,“ poznamenal Daniel Holeš, pracující jako číšník v opavském hotelu Iberia.

„Chodí k nám něj hodně i cizinci, hlavně pak Poláci,“ přidává další postřeh člověk, který se v restauračním provozu pohybuje přes dvacet let. „Jen koukám, jak jeho cena neustále roste. Základem je domácí tatarka,“ zvedá prst Daniel Holeš. Přílohu ke smažáku si v Iberii zákazník může vybrat dle libosti. „Hranolky, brambory. S ničím nemáme problém, když na to přijde, tak dáme i knedlík,“ zdůrazňuje s úsměvem Daniel Holeš. „Během meníček máme v nabídce i sýrový špíz,“ doplňuje.

Smažák z hotelu IberiaZdroj: Deník/Roman Brhel

Smažený sýr má ve stále nabídce také opavský podnik U Labužníka - Frankies PUB & CAFÉ BAR. „Smažák s bramborem máme ve stále nabídce poledního menu. Samozřejmě dá se objednat i z klasického jídelního lístku,“ uvedl majitel podniku Tomáš Trupar.

„Dáváme k němu domácí tatarku. Lidé ho berou i jako alternativu, když si z meníček nevyberou. Za mě je smažák vždy sázka na jistou,“ dodal majitel Labužníka. Jen tak mimochodem - jeho podnik produkuje skvělý domácí Pařížský salát.

Smažák z LabužníkuZdroj: Deník/Roman Brhel

V opavské restauraci Lidový dům mají smažený sýr ve stále nabídce. V poledním menu je navíc zapečen se šunkou. „Smažáky jedou. Pokud ho máme v menu, tak zájem je velký,“ řekla Vanda Klepáčová, která pracuje v obsluze. „Máme ho dvakrát až třikrát do měsíce. Někdy smažák nahrazujeme hermelínem nebo sýrovým triem,“ prozradila.

Smažák má Lidový dům i ve stále nabídceZdroj: Deník/Roman Brhel

Smažák nechybí ani na jídelním lístku v restauraci Split a týdně si ho objednává zhruba dvacítka zákazníků. Restaurace ho nabízí z eidamu o váze 150 gramů za 208 korun s přílohou podle přání zákazníka – s hranolkami, bramborami nebo bramborovou kaší.

„Tatarskou omáčku přidáváme jen na objednávku. V denní nabídce ho máme běžně a někdy ho zařazujeme i na meníčko. Na smažák k nám chodívají jednotlivci i celé rodiny, a podle ohlasu víme, že jim chutná,“ konstatuje provozní restaurace s tím, že jde o jedinou nabídku, další druhy smaženého sýra v restauraci nepodávají.

Výborný smažák dělají také v opavské restauraci Split.Zdroj: Deník/Roman Brhel

Oblíbený smažený sýr si zákazníci mohou dát i v této hospůdce, kde ho najdou pokaždé na jídelním lístku. V trojobalu je sýr eidam, vážící 150 gramů a jídelní lístek uvádí jako přílohu hranolky s domácí tatarkou. Podle přání však mohou dostat místo uvedených hranolků též šťouchané nebo opékané brambory a u sýra jde o jeden druh, jiné jako smažák nedávají.

Smažený sýr eidam je zařazovaný coby nabídka jídelního lístku, ale občas ho v hospůdce nabízejí též jako meníčko. „V meníčku bude zařazený například v pátek 22. března. Zákazníci si náš smažák dávají zhruba desetkrát v týdnu a chutná jim. Možná je tak oblíbený proto, že se jedná o typicky české jídlo, které si už své zákazníky našlo a noví přibývají,“ míní majitelka restaurace Martina Ježková.

Výborný smažák dělají v opavské restauraci U Ježků.Zdroj: Deník/Roman Brhel

Do naší TOP 5 jsme vybírali pouze z podniků, kde podávají smažený sýr v provozovně. A to na talíři a s přílohou. Proto v našem výběru nenajdete smažený sýr v housce z takzvaných hladových oken, stánků a food trucků. Neznamená to však, že bychom ty nejlepší „smažáky do ruky“ nezmapovali v dalším článku.