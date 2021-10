Kromě obtěžování po telefonu se v minulých dnech jeden z nich rozhodl vyrazit přímo do terénu a zvonil na obyvatele bytovek v Olomoucké ulici v Opavě. Tamní obyvatelé naštěstí nezpanikařili a ani tohoto „prodejce“ nepozvali dovnitř. Naopak zvedli telefon a zavolali na něj strážníky. Podomní prodej je totiž ve městě zakázán vyhláškou, podobně jako v dalších městech kraje.

„Tento muž obcházel panelové domy v Olomoucké ulici a snažil se ulovit nešťastníky z Bohemia Energy, kteří jsou nyní ve fázi, že do půl roku si musí zajistit novou smlouvu. A tak jim chtěl vnutit své služby, tvrdil, že je koncovým dodavatelem. Občané ihned zavolali na linku 156,“ říká ředitel Městské policie Opava Jiří Klein.

Dopadnout se však tohoto šmejda strážníkům nepodařilo, protože utekl ještě před jejich příjezdem. Občané by se každopádně měli mít na pozoru, protože se dá očekávat, že podobných případů bude přibývat. „Naštěstí tento člověk s nikým neuzavřel žádnou smlouvu,“ pokračuje šéf strážníků.

Dále potvrzuje, že nejvíce oznámení o porušení vyhlášky o zákazu podomního prodeje představují ve slezské metropoli právě prodejci energií. „Je to devětadevadesát procent případů. Jiní obchodníci nám tady „nepytlačí“, žádné prodeje hrnců a podobně,“ míní Jiří Klein. Šmejdi, kteří obcházejí domy a byty, páchají přestupek. Strážníci jim mohou na místě uložit blokovou pokutu. „Pokud s tím osoba nesouhlasí, vše míří do přestupkového řízení a řeší se to u správního orgánu, který určuje výši pokuty,“ dodává Jiří Klein