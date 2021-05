Sbor založil v roce 1972 Karel Zaoral, přičemž osm stále aktivních zakládajících členů je pořád mezi současnými zpěváky, například Jaroslav Antonín nebo dlouholetý dirigent sboru Eduard Zimola. Koncertuje ve Vítkově, v době adventu v okolních obcích a také na regionálních kulturních akcích, přehlídkách i soutěžích v Olomouci, Znojmě, Praze, Frýdku-Místku, Novém Jičíně, Odrách, Bílovci nebo Uničově.

Během své existence ale zavítal i do zahraničí, představil se v Polsku, Německu a Francii. „Dvakrát ročně má sbor víkendové pracovní soustředění, spolupracuje a udržuje nadstandardní vztahy s jinými sbory v rámci města Vítkova i Moravskoslezského nebo Jihomoravského kraje. V rámci adventu pravidelně navštěvuje domovy pro seniory. Také spolupracuje a účastní se celonárodních akcí jako například Zpíváme pro UNICEF nebo Hlasy sametu, to je u příležitosti třiceti let od sametové revoluce a padesát let od založení Unie českých pěveckých sborů, jehož je SPS součástí,“ přibližuje předsedkyně Smíšeného pěveckého sboru Komenský Petra Kyzková. V repertoáru má sbor skladby od období renesance až po současnou tvorbu.

Koncerty s Basikovou či Hudečkem

Ve spolupráci s městem Vítkovem vystupoval sbor i na koncertech s Bárou Basikovou, Václavem Hudečkem a Martinem Hrochem, Petrem Bende či s Václavem Noidem Bártou a triem Inflagranti. Partnerským sborem je Chór im. A. Mickiewicze z polského Rybniku. V současné době má sbor dvaačtyřicet členů, dirigentkou je Jana Malaníková.

Poslední CD bylo vydáno v roce 2018 a další se připravuje už na příští rok. To totiž vítkovský sbor oslaví 50 let od svého založení. „V rámci oslav výročí dále připravujeme koncerty se zajímavými hosty z řad sborů i sólistů, dva koncerty se křtem nového CD/DVD ze účasti populární hudební osobnosti, chystá se i vydání publikace o našem sboru. A také se chceme aktivně účastnit pořádaných festivalů,“ prozrazuje závěrem Petra Kyzková.

Prezentace sboru lze zhlédnout na Facebooku, Instagramu anebo na Youtube kanálu Smíšený pěvecký sbor Komenský Vítkov.