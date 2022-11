Katka se narodila předčasně, a to na konci šestadvacátého týdne. „Přibližně šestý den po porodu dostala krvácení do mozku čtvrtého stupně, tedy to nejtěžší, které mohlo být. Od lékařů jsme pak odcházeli s tím, že Kateřinka bude ležák a nebude přijímat potravu,“ vypráví Deníku maminka Kateřiny, Pavlína Juchelková. Jenže Katka se nevzdávala a za podpory svých blízkých začala dělat pokroky.

Po nádoru zapomněl číst a psát, díky ženě žije. Teď bojují za uznání domácí péče

„Od jejích dvou a půl let až do jejích devatenácti jsme pravidelně každý rok jezdili cvičit do Klimkovic. Jak šel čas, tak všechny návštěvy u lékaře byly jak pro nás, tak pro ně vlastně překvapením, protože nikdo nechápal, že se Kačka dokázala vzchopit, spolupracovala a všechno šlo dobře. Trpí také kortikálním poškozením zraku. To znamená, že někdy jí podnět do mozku přijde a někdy ne. Občas vidí úplně malinké věci a někdy nezpozoruje obrovský předmět, její zrak je takto specifický. Ale díky tomu, jak jsme jezdili cvičit, se jí i vidění zlepšilo. Momentálně docházíme na cvičení, které je zaměřeno na pohybový aparát, tady do Opavy. Teď už vím, že od těch pokusů, které jsme měly s klim-therapy, už asi žádný zázrak nenastane. Ale pro mě je důležité, aby Kačka zůstala alespoň tak pohyblivá, jako je nyní. S pomocí a podporou umí na nějaké malé vzdálenosti dojít. Jinak je na vozíčku anebo v chodítku,“ popisuje Pavlína Juchelková.

Přání se může stát skutečností

A právě nové chodítko Alinger je Katčiným obrovským a zatím nesplněným přáním. Díky výtěžku z Kabelkového veletrhu se ale může stát skutečností.

„Kačka chodítko umí používat, ale toto, které si přeje, je jiné, moderní, takové před šesti lety ještě nebylo. Je to její velký sen,“ prozrazuje maminka Kačenky. Peníze z veletrhu by se dále využily třeba na masáže, které má Katka moc ráda, anebo na zaplacení speciálních cvičení.

Lékaři jí odebrali střeva. Díky výživové pumpě v batohu dnes žena žije normálně

„Kačka je strašně společenský člověk a má pořád dobrou náladu. Mě jen trošku mrzí, že takové podobné akce neexistovaly, když byla ještě malá, toto všechno vlastně zažíváme až v jejím dospělém věku ale samozřejmě si toho velmi vážíme a jsme vděčni za pomoc,“ říká s pokorou Pavlína Juchelková.

Pod záštitou České Miss Earth 2015

Kabelkový veletrh se uskuteční v pátek 11. listopadu od 15 hodin v Bredě, kde budou za symbolické ceny kabelky na prodej. Už nyní je mohou zájemci nosit na některé ze šesti sběrných míst, jejichž seznam je uveden na konci tohoto článku.

Samotné akci bude předcházet také tradiční internetová aukce, která poběží na webu Opavského a hlučínského deníku od 1. listopadu a ve které budou lidé moci získat některý z VIP kousků, které ze svých šatníků darují známé osobnosti.

Tak jak jsme daleko? Práce na západní části severního obchvatu Opavy pokračují

Všechny peníze jak z prodeje kabelek, tak z dalších dílčích akcí budou věnovány Kateřině Juchelkové. Ještě dodejme, že veletrh se opět koná pod záštitou České Miss Earth 2015 Karolíny Mališové.

Sběrná místa kabelek. Kam je mohou zájemci přinést?

1. Redakce Opavského a hlučínského Deníku, Na Rybníčku 56, Opava

2. OC Breda & Weinstein, U Fortny 49, Opava

3. Butik La Gabriella, Ostrožná 38, Opava

4. Slezské divadlo Opava, prodej vstupenek, Horní náměstí 13, Opava

5. Prodejna Vitaminátor, Nákladní 2, Opava

6. Juliana – svatební salon, Hlavní náměstí 29, Krnov. Po telefonické domluvě na čísle 704 722 539

7. Obecní úřad Bolatice, Hlučínská 95/3, Bolatice