Další mimořádnost nastala kvůli sněhu už hned ráno na trati mezi Opavou a Českým Těšínem. „I v tomto úseku musely být odřeknuty některé osobní vlaky, provoz už ale byl obnoven. Vzhledem k situaci však mohou spoje nabírat zpoždění třeba v řádu desítek minut na všech tratích. Doporučujeme sledovat naše stránky, aplikaci Můj vlak, kde přinášíme aktuální informace,“ dodává Rajnochová.

Okolo jedenácté hodiny byl však na nádraží Opava východ klid a žádné zpoždění hlášeno nebylo.

Kolaps semaforů

Před půl desátou dopolední zkolabovaly semafory na vytížené opavské křižovatce u Knihovny Petra Bezruče, když ve všech směrech svítila pouze červená. Tvořily se kolony, ve kterých uvízla nejen osobní auta, ale i autobusy nebo trolejbusy. Křižovatku navíc zablokoval i uvízlý kamion. S přecházením pak pomáhali chodcům policisté, protože semafory přestaly fungovat úplně.

Omezení MHD

Jak již bylo řečeno, tak sníh komplikoval dopravu i opavským trolejbusům a autobusům. „Komplikace jsou, většinou jezdíme s nějakým zpožděním. Zatím jsme obsloužili všechny spoje. V současné době ale nejezdíme do Raduně, pan starosta nám sám doporučil, abychom k tomu přistoupili, protože stav komunikací tam jet nedovoluje. Linka 218 většinou končí na zastávce Kylešovice, SÚS. A nově nejezdíme ani do Podvihova, kde silnice také není proplužena. Věříme, že vše by se mělo vrátit do pořádku během pátečního odpoledne,“ sdělil naší redakci krátce po poledni ředitel Městského dopravního podniku Opava Pavel Gebauer.

A to se stalo ještě dříve, před třináctou hodinou byl provoz MHD už opět obnoven i v Raduni a Podvihově.

Dvě zavřené silnice

Správa silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK) má na Opavsku na starosti silnice II. a III. tříd, které patří kraji. Aktuálně má opavská správa silnic v terénu všechno. „Nenazval bych to kalamitou, samozřejmě, cesty jsou zasněžené, padá sníh, čas od času se stane, že někdo někde uvízne nebo něco sjede, ale 99 procent silnic je se zvýšenou opatrností sjízdných. Sněžit začalo na Opavsku kolem jedné hodiny ranní, to bylo takové jemné sněžení, ve dvě hodiny to nabralo na intenzitě a ve tři už vyjely všechny sypače, které máme k dispozici, to znamená osmnáct kusů a dále dodavatelské mechanismy, traktorové škrabky a radlice. V sedm hodin ráno se vystřídaly směny a doteď jsou všichni venku,“ popisuje Deníku vedoucí opavského střediska SSMSK Petr Kudela.

Zavřené jsou pro řidiče nyní dvě silnice v okrese. „Jedna je uzavřena od včerejšího večera, jde o silnici II/464 z Hlubočce do Výškovic. Tato cesta se ale v zimě neudržuje, i přesto tudy řidiči jezdili, dokonce tam vjel i nějaký kamion, takže nás policie požádala, zda bychom nemohli dát doprostřed silnice značku se zákazem vjezdu,“ informuje Kudela.

Druhou zavřenou silnicí je cesta z Chvalíkovic na Jakubčovice, kde uvízly dva kamiony i několik osobních aut. Momentálně opavští silničáři čekají na hasiče, protože sami potřebnou vyprošťovací technikou nedisponují. „Podle předpovědi by mělo přestat sněžit, začneme tedy cesty ještě intenzivněji sypat. Doteď jsme hlavně plužili, protože posyp nemá v takovém sněžem dostatečnou účinnost. Snad zůstanou silnice nadále průjezdné, byť tedy se zvýšenou opatrností. Nabádáme řidiče, aby jezdili obezřetně,“ dodává Petr Kudela.

S velkou opatrností byl pak v pátek dopoledne průjezdný třeba i hlavní tah z Opavy do Polska směrem na Ratiboř na silnici I/57, kterou má ve správě ŘSD. Auta jela téměř krokem, vozovka místy podklouzávala.

Aktuální situaci mohou cestující sledovat na webu Českých drah v tomto internetovém odkazu, nebo v mobilní aplikaci Můj vlak.

„České dráhy v souvislosti s počasím evidují mimořádné události především na severu Moravy, kde byl od ranních hodin kvůli pádu stromu na trať přerušen provoz mezi Slovenskem a ČR na trati č. 320 v úseku Mosty u Jablunkova – Čadca. ČD v tomto úseku zavedly náhradní autobusovou dopravu, provoz byl okolo 10. hodiny obnoven. K další mimořádné událost došlo napíklad na trati 317 v úseku Kravaře ve Slezsku – Chuchelná, a to z důvodu pádu stromu na trať, několik osobních vlaků bylo odřeknuto,“ doplnila mluvčí.