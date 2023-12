VIDEO: Opavsko zasypal sníh, cesty jsou sjízdné a v Hošticích budou čerti

/FOTOGALERIE/ Opavsko je pod sněhem. Silničáři boj s ním vcelku zvládají. Samozřejmě, že nějaký uvízlý kamión či autobus se spatřit dá. To ale k zimnímu počasí patří. Co se týká akcí na Opavsku, tak ty by čerstvá bílá pokrývka omezit neměla. Podívejte se, jak to v sobotu dopoledne vypadalo v ulicích Opavy a jejím okolí.

Opavsko zasypal sníh | Video: Filip Brhel