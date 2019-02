Dlouhou šichtu v noci z neděle na pondělí absolvovali pracovníci opavského střediska Správy silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK), které na území okresu udržuje komunikace druhé a třetí třídy.

Sníh začal padat během nedělního večera a první sypače na Opavsku vyjeli po sedmé hodině. „Během dvanácti hodin přes noc jsme vyplužili celkem 2 200 kilometrů silnic a spotřebovali čtyřicet tun soli,“ komentoval v pondělí dopoledne vedoucí opavských silničářů Petr Kudela s tím, že se rozhodně nešetřilo ani inertním posypem.

V pohotovosti bylo celkem osmnáct sypačů, kropička se solankovým roztokem, traktory s radlicí a další mechanismy od dodavatelských firem, s nimiž SSMSK spolupracuje.

„Do terénu vyjela všechna technika. Měli jsme velké štěstí v tom, že v noci panovalo téměř bezvětří a netvořily se sněhové jazyky. Vítr trochu foukal jen v okolí Skřipova anebo Kyjovic,“ pokračoval Petr Kudela. Na závěr pak ještě dodal: „Na Vítkovsku napadlo okolo pětadvaceti centimetrů, v Opavě pak zhruba o pět čísel méně.

V pondělí ráno už sníh nepadal a odtával. Mohli jsme odvolat dodavatelské mechanismy a pustili se do dalšího plužení. Šlo nám o to, abychom zbylý sníh odstranili z vozovek, jelikož později mělo začít mrznout. Na silnicích by se tak vytvořila ledovka.“