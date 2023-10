Druhý veletrh se teprve uskuteční, a to ve čtvrtek 19. října na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Určen je studentům medicíny Lékařské fakulty UP, ale také studentům Fakulty zdravotnických věd UP. I tady nabídnou pracovníci SNO mladým medikům, všeobecným sestrám, radiologickým asistentům a ošetřovatelkám potřebné informace o možném působení na některém ze čtyřiadvaceti oddělení Slezské nemocnice v Opavě.

A třetí se koná na domácí opavské půdě, jde o Veletrh povolání ve dnech 18. - 19. října ve Víceúčelové hale v Městských sadech a určen je deváťákům, kteří se rozhodují pro další studium či přípravu na povolání. Na stánku Slezské nemocnice najdou zájemci ukázky laboratorní metody práce, správné hygieny rukou a před halou se představí i činnost zdravotní dopravní služby. SNO se akce zúčastní ve spolupráci se SZŠ Opava v rámci propagace zdravotnických oborů studia.