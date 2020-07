/FOTOGALERIE/ Matička stověžatá. Tak bývá přezdíváno našemu hlavnímu městu Praze. Pokud byste z výšky pohlédli na metropoli Slezska, pak byste zjistili, že přízvisko „stověžatá“ by se mohlo téměř hodit i pro Opavu.

Výstupy na Hlásku jsou každou sobotu. Z vyhlídky mají návštěvníci Opavu jako na dlani. | Foto: Deník / Veronika Bernardová

Jednou z možností, jak město spatřit z ptačí perspektivy, je vystoupat na šedesátimetrovou radniční věž Hlásku. Její ochoz se otevírá každou sobotu od 10 do 17 hodin, a to až do 26. září.