Přestože koleje Sičovy drobné železnice mají rozchod pouhých 18 centimetrů, Maruška dokáže táhnout náklad třeba 500 kilogramů. Tři cestující plus mašinfíra si užijí nezapomenutelnou jízdu v sedu se zkříženýma nohama.

Poslední zářijovou sobotu bude Třemešná opět vonět parou! Opět zde nainstaluje svou trať Sičova drobná železnice. Vagonky opd nádraží do Bistra na kolejích bude tahat funkční model parní lokomotivy 310.017 zvaný Maruška. Je to vlastně parní lokomotiva zmenšená v měřítku 1:8.

Slezské zemské dráhy v sobotu 25. září nabídnou speciální výletní vlaky s lokomotivou Faur z Třemešné do Liptaně a zpět. Z Třemešné vyjíždí v 10, 12 a 14 hodin. Z Liptaně se vrací v 10.45, 12.45 a 14.45 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.