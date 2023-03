Po rozcvičení v kruhu, které Petr Czudek nazval „seznámení se s míčem“, se skupinka asi dvaceti klientů rozdělila na čtyři mužstva, přičemž každé z nich si vzala na starost trojice basketbalových reprezentantů. Nejdříve si vyzkoušeli házení na koš a pak začala regulérní část soutěže. Každý měl tři hody na koš, a za každý neproměněný ho čekalo trestné kolečko driblování s míčem.

Nakonec přišlo to, na co se všichni těší nejvíce – na pravý a nefalšovaný zápas. Klienti Radosti si v něm zahráli po boku velkých hvězd opavského i českého basketbalu. Byl to pro ně zážitek snů. Opavští basketbalisté své hosty ještě před rozloučením pohostili čerstvým ovocem a Vineou. Pochopitelně nechybělo ani společné fotografování a podpisování fanouškovských kartiček. „Děkujeme a těšíme se zase na Vaši návštěvu u nás v Jaktaři,“ vzkazují Petru Czudkovi a jeho svěřencům navýsost spokojení klienti Radosti.