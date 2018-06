Soud Milana Koláře opět zprostil obžaloby

Bývalý jednatel a manažer opavského hokejového klubu Milan Kolář včera opět stanul před Okresním soudem v Opavě. Znovu se řešilo 200 tisíc korun, které měly být zpronevěřeny Aloisi Hadamczikovi.

Okresní soud v Opavě. Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Petr Dušek

Opava Loni v prosinci opavský soud zprostil Milana Koláře obžaloby. Po odvolání ovšem Krajský soud v Ostravě vrátil případ zase do Opavy. K dalšímu rozsudku se dospělo během několika desítek minut. Závěr byl stejný jako poprvé.

Předmětem sporu je částka ve výši 200 tisíc korun. Prostřednictvím svého synovce a ekonoma ji v září 2014 měl ze svých zdrojů poskytnout Alois Hadamczik na předvolební kampaň ANO.

Ten před časem naší redakci řekl, že členové zmíněného politického hnutí si nepřáli, aby peníze poskytl přímo on, jelikož je známou osobností, proto zvolil jako prostředníka svého synovce. Peníze měl převzít právě Milan Kolář. Zde je však hlavní bod sporu.

Žalující strana tvrdí, že k převzetí došlo, protistrana to však rezolutně odmítá. O předání nevznikla žádná smlouva a uvedená částka nefiguruje v účetnictví ANO.

Soudce včera dospěl ke stejnému rozhodnutí jako v prosinci. A sice, že Milan Kolář peníze převzal, avšak nelze prokázat zpronevěru. I když peníze nebyly vedeny na účtu zmíněného politického hnutí, jeho podpora dle soudcova verdiktu mohla probíhat různými způsoby. Navíc se neprokázalo, že by finance byly užity ke Kolářovu vlastnímu obohacení.

Naše redakce s Milanem Kolářem mluvila bezprostředně po skončení hlavního líčení. Jeho pocity se zčásti shodovaly s tím, co cítil po prvním vynesení rozsudku. „Za mě to je poloviční spokojenost. Jsem rád, že jsem byl zproštěn obžaloby, ale pořád je pro mě nepochopitelné, že podle soudce k předání peněz mělo dojít. To se nestalo. Když vidím, jak to chodí v soudnictví, myslel jsem si, že budu odsouzen. Pravdu je těžké si dnes obhájit,“ komentoval Milan Kolář.

Zároveň má za to, že se jedná o vykonstruovaný proces proti jeho osobě: „Je smutné vidět, jak se člověk snadno může dostat do potíží i s rodinou a malými dětmi. Naštěstí nás to spíš posílilo. Je těžké bojovat proti bohatým mocným lidem. Jsem rád, že v opavském hokeji si rodiče nemusí vykupovat své děti tak, jak to bylo za dob pana Hadamczika.“

Alois Hadamczik je bývalým vlastníkem hokejového klubu v Opavě. Už dříve Milana Koláře označoval jako hrobníka opavského hokeje. Peníze podle svých slov poskytoval v dobré víře právě pro místní hokej. Po prvním rozsudku verdiktu soudu nerozuměl. „Pokud je prokazatelné, že Milan Kolář peníze převzal a v účetnictví ANO o tom není žádný záznam, musel je zpronevěřit,“ tvrdil loni v prosinci Alois Hadamczik. Naše redakce se s ním včera pokoušela telefonicky spojit, do uzávěrky tohoto vydání se nám to ale nepovedlo.