Jako jednatel firmy Dream life z Opavy prodával dluhopisy této společnosti. Jmenovitá hodnota jednoho kusu činila 100 tisíc korun. Peníze měly být použity k nákupu pozemků, mluvilo se také o zisku z prodeje nemovitostí. Někteří do projektu investovali i více než půl milionu korun. Garantovaný úrok činil bezmála deset procent. Státní zástupkyně tvrdí, že výnosy z dluhopisů byly vypláceny jen po určitou dobu z finančních prostředků získaných prodejem dalších dluhopisů. Peníze prý použil pro sebe a rodinu. Martinu B. v případě uznání viny hrozí pět až deset let vězení. Muž tvrdí, že je nevinný a sám sebe označuje za oběť.

Pozemky

Obžalovaný se hájí tím, že šlo o reálný podnikatelský záměr. Již v minulosti se na několika podobných spolupodílel, nyní to chtěl zkusit sám. „Nejprve šlo o zajištění potřebného kapitálu. Pak jsme se chtěli poohlédnout po vhodných pozemcích. Takto se to dělá. Ne obráceně. Už jsem s tím měl zkušenosti,“ řekl Deníku Martin B.

Peníze průběžně získané z prodeje dluhopisů vložil za výhodných podmínek do fondu, který měl konto u naší banky. Jenže fond se dostal do problémů a peníze zmizely. „Teď to řeší soud v Praze. My jsme se připojili jako poškození v rámci řízení. Čeká se na rozhodnutí,“ řekl Martin B., který věří, že vložené peníze získá zpět. „Vím, že policie zabavila majetek za sto milionů korun, takže bude z čeho brát,“ dodal.

Dále podniká

Martin B. dále podniká v několika firmách. Mimo jiné nabízí finanční služby a poradenství. „Máme 850 klientů,“ řekl s tím, že mezi nimi jsou i ti, kteří předtím investovali do dluhopisů Dream life. „Vědí, že to nebyla naše chyba. Stále nám věří, proto jsou s námi,“ dodal obžalovaný, který je přesvědčený, že lidé své peníze získají zpět. Verzi obžaloby o podvodu důrazně odmítá. „Nic jsem neprovedl," prohlásil. Jak dlouho hlavní líčení potrvá, není jasné. Vzhledem k rozsahu může jít o měsíce.

Případ dluhopisů firmy Dream life není jediný, kterým se v současné době Krajský soud v Ostravě zabývá. V současné době probíhá také jednání se třemi muži a ženou (33 až 62 let) z Ostravska a Havířovska. Podle státního zástupce se různou měrou podíleli na založení a fiktivním působení tří firem. První se měla specializovat na dřevostavby v Německu, druhá se tvářila, že obchoduje se strojními sestavami pro evropské automobilky. Poslední společnost se podle internetových stránek zaměřovala na prodej léčiv a zdravotnického materiálu. „Firmy nevyvíjely a ani do budoucna nehodlaly vyvíjet žádnou činnost,“ zdůraznil žalobce s tím, že k propagaci webových stránek byly použity podvržené fotografie stažené z cizích internetových stránek. Poté následovala nabídka prodeje dluhopisů firem s desetiprocentním zúročením. A lidé se jen hrnuli. Koupili jich za desítky milionů korun. Zůstaly jim však oči pro pláč. Obžalovaným hrozí až deset let žaláře.