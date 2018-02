Soud řeší regulérnost voleb, komisaři čekají na odměnu

Než Nejvyšší správní soud projedná stížnosti lidí na neplatnost prezidentských voleb, nedostanou za práci v komisi zaplaceno ani lidé na Opavsku a Bruntálsku.

Petice za spravedlivé odměny.Foto: Deník/Petr Dušek

Více než šest desítek stížností na letošní prezidentské volby dorazilo na adresu Nejvyššího správního soudu. Celkem se jedná o jednašedesát výtek, kterými se orgán postupně bude zabývat. To však znamená nepříjemnou zprávu pro členy volebních komisí, protože do doby, než bude posouzena oprávněnost stížností, případně rozhodnuto o jejich zamítnutí, nedostanou zaplaceno ani korunu. Situace je stejná napříč celou Českou republikou, a tak ani opavský a bruntálský okres nejsou výjimkami. Podle vedoucího odboru vnitřních věcí opavského magistrátu Petra Sordyla není pozastavení odměn ničím extra výjimečným a občas se prý stává. „Každopádně situace, která panuje teď, nás trochu překvapila. Pro vyřešení stížností má soud patnáctidenní lhůtu, která končí 21. února. Pokud bude vše v pořádku, oficiálně končí činnost komise a může být vyplacena odměna. Ta je vždy ucelena za obě kola. V komisích jsme měli 448 členů,“ konstatoval Petr Sordyl. Odměna za první kolo prezidentských voleb činí pro řadového člena komise 1300 korun a pro předsedu 2000 korun.

Za kolo druhé pak všichni bez rozdílu obdrží za oba volební dny 200 korun.

NEPLNĚNÍ ZÁVAZKŮ

Kolem pozastavených výplat se zvedla vlna nesouhlasu. Jednoznačně negativní postoj zaujímá k celé věci například i Jolana Kaniová z Opavy, která byla členkou komise už počtvrté a takovou situaci zatím nepamatuje. „Je pravda, že v minulosti už se stížnosti na regulérnost voleb řešily, avšak ne v takovém rozsahu. Je to nefér vůči rodičům samoživitelům, studentům nebo důchodcům, pro které to nejsou zanedbatelné částky. Práci všichni odvedli, kontrola proběhla, ale druhá strana neplné své závazky,“ mínila Opavanka, podle níž by výplata odměn za práci v komisi neměla mít souvislost se stížnostmi na regulérnost voleb.

O poznání klidnější je situace v Krnově. Termín výplaty odměn členům volebních komisí zde totiž naplánovali až na dobu, kdy bude projednávání stížností uzavřeno. „Jedná se o datum 7. března. Prozatím není důvod ho měnit,“ vysvětlila mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

NOVÉ VOLBY?

Teoreticky se může stát, že voliči k urnám vyrazí opětovně a volební kolečko se roztočí nanovo. A to v případě, že by soud uznal některou ze stížností jako oprávněnou. V této situaci by členové komisí čekali na své odměny ještě déle, protože činnost komise je oficiálně ukončena až patnáctým dnem po vyhlášení celkového a konečného výsledku voleb.

Co se samotných stížností týká, daly by se rozdělit do tří skupin. „Jedná se o stížnosti na vedení volební kampaně a její financování, na práci okrskových komisí při sčítání hlasů a nakonec se několik návrhů týká i registrace prezidentských kandidátů s vícenásobnými podpisy zákonodárců,“ vyjmenovala mluvčí Nejvyššího správního soudu Sylva Dostálová.

Jen pro zajímavost, před pěti lety obdržel soud hned 109 stížností. Žádné ale nevyhověl i přesto, že v kampani našel minimálně tři protizákonnosti. Podle soudců však nemohly nijak ovlivnit celkový výsledek voleb.