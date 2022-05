Kauza sebevraždy muže z Výměny manželek nekončí, u soudu se mluvilo o manipulaci

Nátlak?

Výměna manželek se točila v srpnu 2020. Jedním z míst byl policistův dům ve Slavkově na Opavsku. Jako náhradní manželka k němu přicestovala Romka z Olomouce.

U soudu se jako o možném motivu sebevraždy hovořilo o režisérově nátlaku, kterému se nelíbil relativně klidný průběh. Policista i náhradní manželka se před osudnou událostí shodli, že i přes počáteční rozpaky a nedůvěru si vše vyjasnili a dobře spolu vycházeli. Přesto mluvili o ukončení natáčení.

Synové

Synové policisty vypověděli, že režisér na jejich otce tlačil, aby říkal rasistické narážky. „Režisér se jej otázkami snažil dostat do kouta, bylo mu vyhrožováno, že dostane pokutu za ukončení natáčení. Otec řekl něco na kameru proti Romům a mělo to vyznít tak, že je rasista. Měl obavy z trestního stíhání, to mi řekl. Pak začal mít obavy, že jej kvůli tomu propustí ze zaměstnání,“ vypověděl jeden ze synů.

Údajně zazněly výhrůžky, že policistu během natáčení zatkne Generální inspekce bezpečnostních sborů. „Tlak byl na něj vyvíjen psychologickými otázkami. Režisér se jej pořád ptal na jeho názory na Romy, chtěl vyvolat konflikt. Manipulovat se snažil i mě, zkoušel mě rozhodit. Režisér byl strůjcem toho všeho,“ dodal syn.

Policista sloužící u speciální pořádkové jednotky v Praze večer před smrtí volal svému nadřízenému. „Ptal se, za jakých podmínek lze ukončit pracovní poměr. Sdělil mi, že se nechal do něčeho navést, a že si pro něj jede GIBS,“ vypověděl nadřízený.

Litovala

Soud v rámci odvolacího řízení četl i výpověď policistovy manželky. „Byl to strašně zodpovědný člověk, pro rodinu by dýchal. Byl vyrovnaný, vše se snažil vyřešit s klidnou hlavou. Do pořadu nás přihlásil on. Šli jsme do toho jen tak z hecu, nechtěli jsme žádnou změnu,“ uvedla.

Že se natáčení zúčastnila, však záhy litovala. Štáb, který byl na Olomoucku, podle ní s účastníky manipuloval. „Měla jsem pocit, že to není realita, ale nahraný scénář. Prostě, že chtějí mít senzaci. Vadilo jim, že tam není konflikt. Uměli v tom chodit,“ uvedla a dodala: „Připadalo mi, že mi pořád podsouvají, co mám říct. Jako bych nemohla říct svůj názor.“

V té době se na Opavsku schylovalo k neštěstí. Na policistovi bylo vidět, že není ve své kůži. Osmý natáčecí den byl nalezen oběšený. Zanechal dopis na rozloučenou.

Když o tragédii řekli jeho manželce na Olomoucku, nevěřila. Myslela si, že je to jen děsivé pokračování Výměny manželek ve snaze pořad vygradovat. Bohužel, byla to pravda…

Televize tento díl Výměny manželek neodvysílala. Režisér, který různé reality show natáčel i pro další stanice, vyjádřil lítost nad tím, co se stalo, vinu ale odmítl. „Nemohu přijmout odpovědnost za to, co se stalo,“ prohlásil s tím, že natáčení neprovázely žádné vážnější problémy.