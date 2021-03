Starostka Neplachovic Dana Schreierová o problému ví.

„Ano, jeden ze sousedů má psa. Pokud někam odjede, zvíře štěká a vyje, druhé sousedy to ruší. Řešili jsme to již před několika lety, tehdy se příslušné orgány zabývaly i tím, zda nedochází k týrání zvířat, ale vše bylo vyhodnoceno tak, že pes je v pořádku. Dotyčným jsem sdělila, že by se měli obrátit na policii, která věc sepíše a pošle nám ji jako přestupek. Nicméně k tomuto nedošlo, proto jejich podněty byly přímo postoupeny naší přestupkové komisi. Záležitost jsme tedy postoupili orgánu, který je k tomu za obec zodpovědný. Ale výsledek nebude ze dne na den. Každý musí začít sám u sebe, sousedské spory jsou opravdu nejhorší,“ říká Dana Schreierová. Neshody každopádně podle ní vygradovaly tak, že si na sebe teď obě strany stěžují navzájem.

Policisté z místně-příslušného oddělení ve Velkých Heralticích v této souvislosti žádné oznámení od nikoho ze sousedů neobdrželi. „Nicméně jsme věc ověřili na obci a zjistilo se, že vše je již v šetření přestupkové komise obecního úřadu,“ potvrzuje mluvčí opavské policie René Černohorský.

S vymáháním vyhlášky by byl problém

Jednou z možností, kterou Daně Schreierové doporučila policie, bylo vydání vyhlášky, která pyrotechniku a petardy na území obce zakazuje. Její existenci si ale v praxi starostka neumí představit.

„Jsme obec malá, nemáme žádnou obecní policii. Tedy každou vyhlášku, kterou vydáváme, pečlivě zvažujeme. Protože je tady zásadní problém, a to její vymáhání. Například ani v Opavě takovou vyhlášku nemají. Navíc, u nás té pyrotechniky je minimum, maximálně na Silvestra, už to není tak časté jako v minulosti. Každý občan se domnívá, že starosta jejich sousedské i jiné problémy vyřeší. Ale bohužel takto to nefunguje. V případě podezření, že je páchán přestupek nebo trestný čin je vhodné kontaktovat nejbližší oddělení policie, která nekalé jednání prověří a zajistí správný postup,“ dodává.