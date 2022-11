I přesto, že se podle vedení města snaží kluby šetřit, nestačí to. „Město na změny v cenách energií reagovalo okamžitě, jakmile se zprávy o nárůstu začaly objevovat. Zavedla se opatření snižující energetickou nákladnost ve všech jím provozovaných objektech, jde například o upravené svícení, vytápění nebo větrání. To platí i pro sportovní oddíly a jimi spravované objekty. I když nedošlo ke zvýšení spotřeby a většinou se podařilo odběry i snížit, náklady se vyšplhaly tak, že u všech klubů už překročily původní předpoklady a bylo tedy nutné rozdíl dotovat,“ popsal primátor Tomáš Navrátil.

Dohromady radnice klubům mimořádně rozdělí necelých šest milionů korun. Největší podporu dostane opavský hokej, protože provoz zimního stadionu je energeticky velmi náročný. Na teplo a světlo se v případě hokejového klubu počítalo na začátku roku s částkou 2,5 milionu korun, skutečné náklady se ale vyšplhají k 6,3 milionům, což je o téměř čtyři miliony navíc.

„Hokejový klub platil za teplo před zdražením 560 korun za megawatjoule, nově ho stojí 763 korun. To je v roce 2022 nárůst nákladů o 1,4 milionu korun. Navíc zde došlo k plánované změně systému odběru elektrické energie na nízké napětí v souvislosti s plánem na rekonstrukci stadionu a tedy i na spotovou cenu pro období od července 2022, což znamená nárůst nákladů na platby o 2,3 milionu,“ vypočítal náměstek primátora Michal Kokošek. Hokejový klub obdrží z magistrátu na doplacení energií čtyři miliony korun.

Ušetřili, nestačilo to

Snížit spotřebu elektřiny se asi o patnáct procent podařilo díky redukci teploty v basketbalové hale z jednadvaceti na devatenáct stupňů. Jenže ceny stouply tak, že i přesto basketbalovému klubu peníze na zaplacení faktur chybí. Konečná cena za rok 2022 bude oproti předpokladu o 750 tisíc vyšší a tuto částku také klub od města na dofinancování dostane.

Peníze navíc se týkají i fotbalu, do SFC Opava přiteče 1,2 milionu korun, přičemž město jako vlastník klubu počítá s tím, že do budoucna bude muset investovat do energetických úprav budovy zázemí klubu.

Sportoviště ale nejsou zdaleka jediným odvětvím, do kterého se musejí sypat kvůli obrovským nárůstům cen energií další finance. Už sedm milionů korun poslalo město na zaplacení vytápění do svých škol a školek. V Opavě se večer zredukoval počet svítících lamp a omezilo se i noční nasvětlení budov. Světla jsou zároveň vyměňována za energeticky méně náročná.

Chystá se zateplování dalších městských budov a instalace fotovoltaiky, pro začátek bylo vybráno šest objektů, mezi nimi školy, budovy magistrátu nebo parkovací dům. A významně bude osekána i letošní opavská vánoční výzdoba.

Slavnostně se nasvítí jen centrum města, na příjezdových cestách žádné světelné prvky instalovány nebudou. Žárovky na kašně Koule a kašnách na náměstí Osvoboditelů, na Slezském divadle, Obecním domě a Hlásce budou v provozu jen od 16 do 22 hodin. Chybět letos budou prvky na Ptačím vrchu, nasvětleny nebudou ani historické vstupní brány do města a po letech dojde i k tomu, že ve městě bude vztyčen jen jeden vánoční strom, a to na Dolním náměstí. To Horní zůstane bez stromu.