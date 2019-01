OPAVA - V posledních dnech se vandalismus v Opavě skloňuje nejčastěji v souvislosti s vulgárně pomalovaným novým podchodem na východním nádraží.

Graffiti někdo považuje za umění, někdo za hyzdění různých míst. Bezesporu jsou však součástí téměř každého města. | Foto: DENÍK/Jiří Korbel

Když se minulý týden desítky nepublikovatelných nápisů a malůvek na čerstvě rekonstruovaném nádraží objevily, mnoho lidí to rozzlobilo. Opavské nádraží však není výjimkou. Stejně, někdy i daleko hůře, je pomalované i samotné centrum města. Různé nápisy nejenže historické části Opavy hyzdí, ale navíc je velmi těžké je odstranit. Před pěti dny mluvčí opavského magistrátu Jan Šindler naší redakci uvedl: „Jak asi víte, podchod na východní nádraží je už do určité míry omytý. Jeho omytí je jednodušší díky tomu, že při výstavbě byla na stěny použita antisprejová vrstva.“ I přes toto jeho tvrzení jsme se ještě včera odpoledne na vlastní oči přesvědčili, že většina nápisů nádražní prostory nadále hyzdí.

„Je to tady zoufalé. Ale co se s tím dá dělat, když stejné je to po celém světě?“ ptá se u poničeného podchodu důchodkyně Irena Živáčková a ihned se pokouší i odpovědět: „Jedině tvrdě trestat, když je vandal přistižen při činu. Ale většinou se stejně jedná o nezletilé děti, které policie potrestat nemůže.“ Před nájezdy místních sprejerů nejsou v bezpečí ani historické památky. Vyjmenovat místa, třeba jen v městské památkové zóně, která vandalové poničili, je téměř nemožné. „Nenajdete snad v centru Opavy ulici, která by nebyla barevným sprejem poznamenaná,“ postěžovala si pokladní v obchodě na Ostrožné ulici, která si nepřála uvést své jméno.

Poznamenaná je jak budova Slezského divadla na Horním náměstí, tak třeba i kostel svatého Jana Křtitele na Praskově ulici. I když Opavanům posprejované zdi na většině míst vadí, výjimkou je podchod na Ratibořské ulici v Kateřinkách. „Podchod je teď pěkný. Od letošního léta, kdy se zde malůvky objevily, se mi tady prochází daleko příjemněji,“ říká třiačtyřicetiletá Lenka Konečná z Opavy. Stejný názor má i důchodkyně Anděla Zdražilová, která říká: „Když se sprejerům vyhradí nějaká plocha, je to, myslím, v pořádku. Tady v Kateřinkách se mi ty kresby líbí. Záměrné poškozování cizího majetku se však nedá omluvit ničím. Ani když se jedná o umění.“