Opava - Když se dnes na Nikolu podíváte, přijde vám jako normální sebevědomá holka. Málokdo by poznal, jaké peklo si prožila. Přichystal jí ho její anglický přítel, s kterým na ostrovech žila. Přestože s ním chodila přes rok, o jeho temné stránce vůbec netušila. Krom toho, že jí ukradl identitu na sociální síti facebook, také vyhrožoval její rodině zabitím.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Nikola má třiadvacet let a dnes už žije po čtyřech letech strávených ve Velké Británii půl roku opět v České republice. Z anonymity odmítá vystupovat, jelikož velká spousta známých ani netuší, co prožila, a za smutný příběh se pořád tak trochu stydí.

„Když jsem Matta poznala, jednalo se o fajn třicetiletého kluka, kterého měli všichni mí přátelé rádi. Byl společenský, zábavný a vtipný," začíná vyprávět Nikola. „První problém nastal, když jsme spolu jeli zhruba po roce oslavit Vánoce do České republiky. Probudila se jeho žárlivost, o které jsem do té doby neměla ani tušení," vzpomíná třiadvacetiletá dívka.

Když potkali v hospodě jejího bývalého přítele, ztropil šílenou scénu. „Křičel po mně před rodiči šíleně sprostě, naštěstí tomu nerozuměli," kroutí dnes už nechápavě hlavou Nikola. Hned po návratu do Velké Británie proto svému příteli oznámila, že jej opouští. Ten jí řekl, že v žádném případě. „Jestli to prý udělám, vyhodí mi auto do povětří. Prý to už jedné bývalé přítelkyni udělal," řekla Nikola, které tenkrát jeho výhružky přišly přinejmenším přehnané.

Postupem času ale zjistila, že svého bývalého přítele silně podcenila. „Nejprve mě neustále pronásledoval, na což jsem si i zvykla. Pak mi ale začal házet kamení do oken, propíchávat mi gumy u auta. Jeho agresivita gradovala," oklepe se strachy při vzpomínce třiadvacetiletá dívka.

Matt nehodlal přestávat. Šílenou scénu jí ztropil také v práci, odkud ji poté málem vyhodili. K Nikolininu zoufalství navíc přispělo, že jí Angličan ukradl identitu na sociální síti facebook. „Mým přátelům pak mým jménem rozesílal sprosté vzkazy. Taky mi jako profilový obrázek nahrál fotku, jak mě jednou vyfotil na záchodě," svěřila se Nikola. Po čtyřech měsících se proto celá vyčerpaná obrátila na tamní policii. Ta jí sice vyslechla, vše zaznamenala, ale nic pro to prý neudělala.

„Jeden kamarád z Anglie mi vysvětlil, že jsem to měla čekat. Jsem cizinka a on byl odtamtud," řekla Nikola. Teror postupně přestal, když se Opavanka přestěhovala ke známým. Z celé záležitosti se ale dlouho psychicky vzpamatovávala. A vzala si ponaučení. Každého dalšího přítele pořádně prověřit.