Opava - Patnáct pomyslných stranických oveček má nyní pod sebou devětačtyřicetiletý bývalý opavský primátor, který krátkodobě zastával i post ministra dopravy, Zbyněk Stanjura.

Zbyněk Stanjura | Foto: Archiv

Na čtvrtečním jednání ODS ho do čela svého klubu zvolila zbývající patnáctka poslanců dané strany. Stanjura vstupuje podruhé do téže řeky, neboť poslanecký klub vedl i v předcházejícím volebním období od května roku 2011 do prosince roku 2012.

Nutno ale dodat, že v tu dobu měla ODS ještě mnohem silnější pozice. Při volbách v roce 2010 se dostalo do sněmovny 53 jejich poslanců. V současnosti je tedy výraz „sestup ze slávy" poměrně slabé slovo.

Ačkoli jsou si pravděpodobně občanští demokraté vědomi reality a tedy faktu, že jejich pozice v parlamentu nebude zdaleka tak silná jako v minulosti, jsou podle všeho přichystáni nebýt „upozaděni". Nepůjdou tedy do dalších jednání primárně s požadavky na počty míst předsedů a místopředsedů různých výborů a sněmovních orgánů, ale hodlají mít slovo alespoň co se množství výborů a jejich členů týče.

„Máme dostatek kvalitních členů, abychom obsadili případně i vedení výborů, ale uvidíme, jaké budou politické dohody," uvedl pro ČTK Zbyněk Stanjura.

Jestli se ODS v budoucnu vrátí na výsluní nebo zůstane v parlamentním stínu, bude záležet na řadě okolností. Po dlouhé době ale vyráží do boje doslova jen s hrstkou poslanců.