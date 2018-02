Stará Breda se prodává

Někdejší chlouba Opavy by mohla brzy nalézt svého kupce. Blýská se jí na lepší časy?

Kolem úterního poledne byl Obchodní dům Breda opatřen plachtou vybízející potenciální zájemce ke koupi. Foto: Deník / Petr DušekFoto: Deník / Dušek Petr

V těchto dnech už by mělo být jasno, že stará Breda jde do prodeje. Kdo bude jejím kupcem, zatím jasné není, správce konkurzní podstaty Josef Cupka potvrzuje jen to, že bývalý obchodní dům nabídl přednostně městu Opavě.

Starou Bredu, jejímž vlastníkem byl opavský podnikatel Kamil Kolek, pamatuje jako dítě, a proto se rozhodl přednostně objekt nabídnout městu.

„Jsem původem z Karviné a byl bych rád, kdyby v Bredě vzniklo něco slušného,“ uvedl právník.

Před ním se snažili Bredu prodat už dva správci konkurzní podstaty. Prodej však kvůli různým překážkám vázl.

„Povedlo se mi prodat všechny okolní nemovitosti, až na obchodní dům. Ten byl odblokován teprve nedávno,“ upřesnil Josef Cupka. Bývalý obchodní dům přednostně nabídl ke koupi městu.

„Město má lhůtu na to, aby se rozhodlo. Cena kopíruje cenu podle znaleckého posudku a je podle mého minimální,“ doplnil Josef Cupka.

Pokud Opava neprojeví zájem, utkají se zájemci o starou Bredu ve výběrovém řízení. Podle informací Josefa Cupky je zájemců dost.

„Někteří se ale prezentují, že by místo staré Bredy zřídili tržnici nebo sociální byty,“ doplnil s tím, že právě proto prostory nabídl přednostně městu Opavě, které by mohlo mít nad budoucím využitím kontrolu.

Jak se Opava k nabídce postaví, by mělo být jasno po březnovém zastupitelstvu.

Že tento bod bude do jednání zastupitelstva v polovině března zařazen, potvrdil primátor Opavy Radim Křupala. „Chtěli bychom o tom vést diskusi. V daném okamžiku ale nepředpokládám, že by se k nabídce na koupi město připojilo,“ uvedl primátor s tím, že roli hraje i vysoká kupní cena ve výši 55 milionů.

BREDA ZA KORUNU?

Fotografie interiéru Bredy z doby po jejím otevření, okolo roku 1928.Autor: archiv Jindřicha Vybírala

Naše redakce oslovila známé podnikatele z Opavska s dotazem, zda by si Obchodní dům Breda koupili.

„Já určitě ne. Mám už svůj věk a chci mít klid,“ uvedl Radim Masný, podle něhož by z pořízení tohoto historického objektu plynula celá řada starostí.

„Hodnota toho je koruna, protože je potřeba udělat velkou rekonstrukci. Problém ovšem tkví v tom, že se jedná o kulturní památku. Na všechno je tedy nutné mít spoustu různých povolení. Je škoda, že se nepovedlo propojení s novou Bredou. To mohlo obchodnímu domu hodně pomoci,“ zamyslel se Radim Masný, jenž si dokáže představit budoucnost historické budovy v rukách města.

Usilovat o Bredu neplánuje ani Alois Hadamczik.

„Já o to zájem rozhodně nemám. Myslím si, že pro soukromé podnikatele je téměř nemožné, aby si tento dům pořídili. Vzhledem k tomu, že jde o kulturní památku, musí se nákladně zrekonstruovat. Chybí tam také parkovací místa. Těch problémů je více,“ komentoval podnikatel původem z Kravař.

I bývalý trenér české hokejové reprezentace budoucnost objektu vidí v držení města.

„Je otázka, kým a jak by se měla budova využít. Už ho nedokážete zaplnit prodejci. Musí se hledat jiné využití. Breda je přitom pro Opavu nesmírně cenná a neměla by chátrat. Byl bych pro, aby se sem z Krnovské ulice přesunul magistrát. Tam by naopak mohly vzniknout byty. Uvnitř Bredy by se třeba jedno patro dalo využít k výstavám, v dalším by byly kanceláře a podobně. Investovat by do toho mělo město,“ uzavřel Alois Hadamczik.

NA OBCHODY JE UŽ POZDĚ

Zastupitel a radní Milan Němec (STAN) nedávno „postavil“ na nohy obchodní centrum Žabka v Kylešovicích.

„Co se Bredy týče, je podle mého už pozdě, nákupní sílu jí vzala nová Breda,“ podotkl s tím, že by její využití viděl v jiné oblasti.

„Řešením by podle mého bylo, kdyby ji koupilo město a pomocí dotace zrekonstruovalo a zřídilo v ní kanceláře, přesunulo část úřadu a podobně. Vrátil by se tím život do centra města,“ doplnil Milan Němec.

Nejednoznačný postoj ke staré Bredě zaujímá architekt a zastupitel Jan Zelinka (ODS).

„Jako architekt a občan bych byl pro, aby město starou Bredu koupilo. Jako zastupitel bych byl opatrnější. Musí být jasná vize, co s objektem, jaká bude kupní cena a náklady na rekonstrukci. Zodpovědně se dá k tomuto problému přistoupit jedině až po prostudování podmínek prodeje,“ uvedl zastupitel Jan Zelinka (ODS).

Podle jeho názoru by se měla o všech jmenovaných aspektech vést diskuse.

BREDA JAKO GALERIE?

Důležitý je i památkový aspekt stavby. Podle ředitele Národního památkového ústavu Ostrava Michala Zezuly památkáři nemohou stanovit, jak má být konkrétně památka využívána.

„Podle zákona ale nesmí mít způsob jejího využití negativní dopad na její hodnoty. V případě Obchodního domu Breda si tak jen těžko dokážu představit využití k bydlení, protože by se musely výrazně proměnit vnitřní dispozice tohoto objektu. Na druhou stranu, máme příklady bývalých obchodních domů, které jsou s úspěchem využity jako galerie nebo muzea,“ uvedl Michal Zezula.