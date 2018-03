Stará Breda za padesát pět milionů? Město nemá zájem

Opava - Je to nádherná historická budova. Kdysi jedna z hlavních dominant města dnes zeje prázdnotou a chátrá. Staré Bredě se ale možná konečně blýská na lepší časy. Hledá se totiž kupec.

Přednostně byl obchodní dům nabídnut formou přímé koupě městu, a to za neuvěřitelných padesát pět milionů korun. Tato nabídka je však pro vedení opavské radnice zcela logicky neakceptovatelná a za těchto podmínek Bredu rozhodně koupit nechce.

„Cena se nám zdá vysoká, takže nabídky přímého odkoupení nevyužijeme a přihlásíme se do soutěže. Zastupitelé města na svém zasedání musí nejdříve schválit maximální částku, kterou může rada za budovu dát,“ uvedl opavský primátor Radim Křupala(ČSSD).

Zdůraznil také, že je v každém případě nutné, aby se stará Breda opravila. Vzhledem k tomu, že jde o obrovský objekt, který je navíc chráněnou památkou, rekonstrukce představuje nevyčíslitelné náklady.

„Hodnota rekonstrukce je samozřejmě problém. Výhodnější a samozřejmě levnější by bylo, kdyby se našel investor, který by budovu adekvátně zrekonstruoval a našel využití, které by odpovídalo významu budovy. Bylo by špatné to jen opravit a nemít pro budovu využití,“ uvedl Křupala.

Jak zmínil, pokud by se do soutěže nikdo nepřihlásil, nebo by nabídky byly nižší než ta daná městem, jsou připraveni se problému postavit čelem.

„Město by se stalo majitelem a posléze by se hledaly zdroje na opravu a využití budovy,“ podotkl primátor. Podle slov náměstka Dalibora Halátka (Změna pro Opavu) se kdysi přemýšlelo o tom, že by v obchodně-skladovacích prostorách Bredy vznikly byty. Hlavním problémem byl však v tomto případě údajně nedostatek denního světla.