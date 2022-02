Ano, to jsem již prohlásil před čtyřmi lety, nejedná se o žádné impulsivní rozhodnutí, počítal jsem s tím. Člověk stárne a roky jsou tady (úsměv). Kandidaturu v letošních volbách ještě zvažuji, ale pouze do zastupitelstva, bez ambicí na nějakou funkci. Byl bych pouze jedním z devíti (Velké Hoštice mají devítičlenné zastupitelstvo - pozn. aut.). Musím ale říci, že mezilidské vztahy se s přibývajícím časem voleb rozostřují. Začínají se chystat různé kandidátky a jednání nemusejí být zrovna férová. U nás to není ani tak o politice, o stranách, ale o lidech a tvářích, o jednotlivcích.

Už jste měl možnost porozhlédnout se po nějakém vhodném nástupci či nástupcích?

Myslím, že těch, kteří by se chtěli stát starosty, tady bude asi více (úsměv). Podle mého mínění jeden, dva lidé, kteří se zatím rýsují, by byli vhodní. Ale jména určitě prozrazovat nebudu (úsměv).

Velké Hoštice letos hospodaří s rekordním rozpočtem. Co se chystá?

To bych po vás ani nechtěla. Co mi ale zkuste prozradit je to, jak budete po konci mandátu vyplňovat volný čas? Přeci jen ho pak asi budete mít mnoho.

No, to ještě úplně nevím. Už se mě na to ptá i moje žena, já jí vždy řeknu, že si něco najdu a tak to myslím i dopadne. Určitě se nebudu nudit, to bych nezvládl. Vymyslím si něco smysluplného. Mám dva vnuky, takže třeba začnu u nich.

Měl jste už čas přemýšlet nad tím, co se vám v pozici starosty za těch více než dvacet let povedlo, co třeba naopak ne?

Člověk chodí po dědině a říká si – aha, to jsme tehdy udělali, vypadá to dobře. Nebo – to jsme mohli udělat trochu jinak. To asi ano, ale že bych si sedl a začal nad tím nějak více přemýšlet, sumírovat a sepisovat, to ne (úsměv).

Pane starosto, v minulém roce jsme spolu hovořili o jedné velké chystané investiční akci, a to o stavbě kulturního domu. Jaké to s ní vypadá?

Rozpočet na nový kulturní dům máme osmačtyřicet milionů včetně DPH, což je mnoho. Za současné situace na stavebním trhu, kdy šly ceny prudce nahoru, by se nám tuto akci za zmíněnou částku nepovedlo vysoutěžit, naopak by to bylo více, odhadem šedesát milionů. A to si bohužel nemůžeme dovolit. Na akci jsme samozřejmě hledali dotace, ale ty jsou nyní maximálně do výše třiceti procent. Projekt je tedy hotov, nachystán a čekáme, pokud by bylo možné získat nějaké podstatnější dotace, abychom vše finančně zvládli.

Plánovanou stavbou je také cyklostezka z Velkých Hoštic do Chlebičova. Jak to vypadá v tomto případě?

Zadali jsme studii, jak by mohla cyklostezka vypadat a tato studie je hotová. Nyní bychom rádi zajistili projektanta, který by nám zpracoval projekt. Protože pokud nemáte projekt v ruce, špatně se cokoli řeší dál. To však ještě musí schválit zastupitelé. Cyklostezka by vedla podél silnice, a to vlevo ve směru z Hoštic na Chlebičov. Je to naše společná akce s obcí Chlebičov, avšak jde o běh na dlouhou trať kvůli výkupům pozemků a podobně. Zájem na realizaci ale všichni určitě máme.

Loni jste také schválili vyhlášku, která v obci zakazuje používání pyrotechniky a ohňostrojů. Míváte právě s ohňostroji problémy?

Tuto vyhlášku jsme opravdu přijali. Vždy tyto záležitosti konzultujeme s pracovníky Ministerstva vnitra. Nicméně nám od nich přišlo doporučení, abychom vyhlášku zrušili, protože nebyla podle představ ministerstva co se výjimek týká. Znění naší vyhlášky bylo totiž takové, že bude zákaz ohňostrojů s určitými výjimkami, které by vždy muselo schválit zastupitelstvo. Toto ministerstvo neshledalo jako dobrou variantu.

Máte nějaké jiné možnosti, jak se častým ohňostrojům bránit?

Žádná vzorová vyhláška není. Vím, že některá města či obce vyhlášku mají a také jsou napadáni, že není úplně v pořádku. Je to škoda, protože když se konají rodinné oslavy a ohňostroje začnou bouchat v pátek večer po desáté hodině, není to nic příjemného. A jde o častý nešvar, i proto jsme chtěli z preventivních důvodů mít vyhlášku. Myslím, že by ji přivítala i většina občanů, především ti, kteří chovají psy a jiná zvířata. Asi nezbývá nic jiného, než apelovat na zdravý rozum lidí, ten však bohužel v poslední době postrádám, a to i v jiných oblastech (úsměv).