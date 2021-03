Pane starosto, čeho by se tedy obyvatelé Budišova měli v letošním roce dočkat?

Mezi největší plánované akce patří rekonstrukce budovy nižšího stupně základní školy, jde o zateplení, výměnu oken a novou fasádu, hotovo by mělo být do konce letních prázdnin. Dále je to zateplení celého bloku bytových domů na východní straně náměstí Republiky, součástí bude i výměna všech výkladů nebytových prostor a samozřejmě nová fasáda, začít by se mělo po Velikonocích. Letos se dočkáme i nového digitálního rozhlasu ve městě i místních částech a také workoutového a fitness hřiště u dětského hřiště. A pokud se vše povede, tak za sportovní halou vyroste i nový skatepark. Netrpělivě se potom čeká na regeneraci sídliště, o což usilujeme dlouhodobě.

Podaří se to letos?

Jde o finančně velmi náročný projekt. A právě kvůli tomu jsme se opakovaně pokoušeli získat dotaci, bohužel neúspěšně. Letos zkoušíme uspět znovu, ale zatím nevíme, jak vše dopadne. V případě, že bychom peníze ani letos nezískali, budeme se do oprav muset pustit z vlastních prostředků, protože zde bydlí naši občané a chceme, aby mohli žít důstojně.

V letní sezoně je město turistickým cílem zejména kvůli Krajině břidlice. V zimě by to mohlo být o lyžování, protože v Guntramovicích je sjezdovka, co myslíte?

Ano, skiareál bychom chtěli realizovat z dlouhodobého hlediska. V Guntramovicích je ale nyní vše závislé na přírodním sněhu a my plánujeme pořídit zasněžování umělé. Na zastupitelstvu bychom mohli letos rozhodnout, zda do toho jít, jde o akci za šest až deset milionů korun. Předpokládáme, že by si areál na sebe vydělával, investice by se vrátila. Ale teď je samozřejmě doba, jaká je, právě i pro skiareály. Potenciál by to však určitě mělo. Svah by mohly využívat také školy ze širokého okolí pro lyžařské výlety a podobně. Všechny zásadní otázky, co se vody a elektřiny týká, jsou dnes vyřešeny. Zbývá jen finální verdikt ohledně peněz a kuráž se do toho pustit. Zúročila by se tak čtyřletá usilovná práce místostarosty, který se zasněžování od nástupu do funkce věnuje.

A co běžecké lyžování?

Letos byly běžecké trasy velmi navštěvovány, byl dostatek sněhu a to také mnoho lidí přilákalo. Mile nás překvapilo, že stopy udržoval soukromý zemědělec pan Frančák ze Dvorců a jezdili sem lidé ze širokého okolí, z Opavy, Ostravy i Olomouce. Okolo vrcholu Červené hory vedou krásné trasy.

Kromě toho, že „šéfujete“ Budišovu nad Budišovkou, zasedáte od loňského roku premiérově i v krajském zastupitelstvu. Čemu se věnujete?

Jsem v komisi pro regionální rozvoj a cestovní ruch, ke kterému mám velmi blízko. Dále jsem členem komise pro průmysl, energetiku a chytrý region a ještě ve výboru pro dopravu. Vážím si toho, že mi lidé dali svůj hlas, i přestože jsem z malého a zapadlého Budišova. Rád bych naší oblasti pomohl, Vítkovsko a Budišovsko si to jistě zaslouží.

Zpět k funkci starosty. Jaká jsou její pozitiva a naopak jaká negativa?

No, kdyby mě to nebavilo, kdyby to člověk dělat nechtěl, nedělá to. Ale jsem Budišovák a nechci město nechat jen tak (úsměv). Práce je to různorodá, je fajn vidět, že se něco podaří. Ovšem jsou tady ALE, se kterými můžete bojovat, jak chcete, ale nezměníte to. Jde o záležitosti, které jsou systémově špatně řešeny ze strany státu, a to je „byznys s chudobou“. Můžeme se snažit opravovat školy, domy, ale na některé věci jsme krátcí. Naštěstí na strasti naší práce nejsem sám a mohu se plně spolehnout na svého místostarostu. Snažíme se společně, aby vizitka města byla jiná. Ale je to možná dáno i naší polohou. Z jedné strany katastru, který je mimo jiné druhý největší po Ostravě, máme vojenský prostor, z druhé strany Kružberskou přehradu. Je tady krásná příroda. Ale horší je to s pracovními příležitostmi, musí se dojíždět. Ale zase naopak mnoho chatařů si zde postavilo chaty, zůstalo tady nastálo. Nejspíše kvůli klidu. Všechno má svá pro a proti.

Zakončíme pozitivní notou. Co přejete městu do budoucna?

Aby se zbavilo nálepky či cejchu „sociálně vyloučené, konec světa“. Přeji si, aby se o Budišově mluvilo jako o pěkném městu v centru Krajiny břidlice, nového národního geoparku, o „chytrém“ městě, o místě s krásnou a úžasnou přírodou spojenou s břidlicí, kam se budete chtít vracet a klidně si zde postavíte domek. Prostě abychom byli Budišovem a Budišováky s velkým „B“.