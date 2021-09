Pro cyklisty je určitě pohodlnější, když mohou vyrazit po cyklostezce, než jet po frekventované silnici. V minulých dnech bylo předáno staveniště k připravované stezce pro chodce a cyklisty mezi Lhotou a Mokrými Lazcemi, je to tak?

Ano. Stezka povede těsně vedle silnice. Bude asfaltová, a to i proto, aby ji mohli využívat také inline bruslaři. Součástí cyklostezky, jejíž větší část financuje obec Mokré Lazce a zbytek pak naše obec, bude také přemístění pomníku a vybudování nové lávky přes potok Ohrozima.

Plánování této stavby ale provázely nějaké potíže, můžete přiblížit, jaké?

Cyklostezka již mohla být hotova dva roky. Bohužel jsme museli řešit záležitosti kolem výkupů pozemků, jednání bylo velmi mnoho a bylo to hodně náročné. Původně měla cyklostezka vést kolem železniční tratě, další možností byla exkluzivní široká cesta za alejemi vedle silnice ze Lhoty do Mokrých Lazců. Nakonec jsme rádi, že vyšla alespoň třetí varianta, ačkoli jde o variantu nejméně vhodnou, protože stezka vyroste na současné příkopě. Ze tří metrů šířky, která mohla být za alejí, se navíc musí cyklostezka zúžit na dva metry na příkopě kolem cesty. Je to veliká škoda, že jednání o lepší umístění z důvodů přemrštěných finančních požadavků nedopadly. Hodně nám i v případě cyklostezek pomáhá krajský úřad, protože příkopy spadají pod Správu silnic Moravskoslezského kraje. A pokud by kraj s touto chystanou stavbou Lhota – Mokré Lazce nesouhlasil, nevznikne. Rádi bychom byli nápomocni při další stavbě cyklostezky z Háje do Dolního Benešova.

Obecní úřad v Háji ve Slezsku.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Zde je však hotov pouze úsek na katastru obce Háj ve Slezsku…

Ano, přivítali bychom, kdyby vzniklo pokračování naší cyklostezky směrem na Dolní Benešov. To by bylo z hlediska bezpečnosti skvělé. My jsme cyklostezku postavili až po most přes řeku Opavu, na hranici našeho katastru. Za mostem už by měl pokračovat ve výstavbě Dolní Benešov. Přestože jde o záplavovou oblast, pokud by byla stavba provedena v recyklátu, tedy v rychlo obnovitelném materiálu, nebyl by to problém. Jednak se cesta může opět stavět po příkopě kolem silnice, pokud by tedy byla vstřícnost z krajského úřadu i z Dolního Benešova a myslím, že by se akce dala zrealizovat i poměrně brzy. A pokud je možnost dotací, měly by se dostávat právě na takovéto bezpečnostní stavby. Bylo by ale dobré, kdyby v případě cyklostezek krajský úřad stanovil, kudy mají vést, měl by to nějakým způsobem zaštiťovat a koordinovat. Bylo by přínosné, kdyby se také kraj na dostavbu cyklostezky z Háje do Dolního Benešova více zaměřil a pomohl vyřešit lepší bezpečnost chodců a cyklistů v tomto úseku.

Kromě cyklostezek, jaká další opatření k zajištění větší bezpečnosti v obci chystáte?

Máme v úmyslu dělat další novou bezbariérovou autobusovou zastávku a takto chceme pokračovat do všech místních částí. Dále u nás vzniknou nové nasvětlené přechody pro chodce a na nejnebezpečnějších místech, kde šoféři nedodržují předepsanou rychlost, zvažujeme umístění zpomalovacího semaforu. Velké mínus vidím v dopravě. Přes obce se jezdí rychle a my to neumíme moc ovlivňovat. I když tady máme tři radary, které však mají pouze informativní charakter. Spousta řidičů zareaguje a zpomalí, ale mnoho z nich už to zná a neřeší to. Nebylo by špatné ani pořízení rychlostních nebo úsekových radarů. Tato oblast by se měla daleko více podpořit a měla by se řešit okamžitě, protože je to pro bezpečnost, zdraví a záchranu životů, ale nemluví se o tom tak, jak by si to daná situace zasloužila.

Pane starosto, jak je to v obci se zájmem o bydlení? Chystá se nějaká nová zóna pro výstavbu rodinných domů?

Ano, a to v místní části Lhota. V současné době už byl vybrán projektant na zpracování územní studie. Jde o pozemky soukromých vlastníků, výstavbu by měl následně řešit developer. My jako obec provádíme územní studii a parcelaci. Bohužel je to v lokalitě, kde máme v poslední době problém s bleskovými povodněmi. Bude to velký oříšek, celou věc vyřešit. I za cenu toho, že o část území, kde budeme muset vodu nějakým způsobem odvést, přijdeme. Zde jsme oslovili odbornou firmu, která by mněla vypracovat studii na zmírnění nebo úplné zastavení zaplavování této lokality. Zájemci o bydlení ale volají pořád, Háj je atraktivní obec. Ale kromě rodinných domů se u nás staví i domy větší, ve kterých pak vznikne třeba pět, šest bytů.

Co byste závěrem popřál Háji ve Slezsku do dalších let?

Aby se všem lidem, kteří v naší obci žijí a nebo ji navštěvují, se jim zde líbilo, našli si své místo na krásný život a odpočinek, a zároveň se cítili, že jsou součásti dění a plánování všech akcí, které se v naší obci konají a s každým, kdo má zájem při rozvoji naší obce se počítá.