Máme nachystanou projektovou dokumentaci na revitalizaci okolí nádrže. Po ní zůstanou dva rybníky tak, jak je tomu dosud. Chceme ale nasadit více zeleně, přibude tůňka, možná i nějaké vodní prvky. Bude to spíše taková klidová zóna, která danou lokalitu ještě více otevře lidem. Ona už je vyhledávaná i nyní, ale teď bychom ji ještě rádi zkrášlili. I v návaznosti na park, který máme v centru obce.

Co dalšího plánujete v letošním roce?

Budeme chystat projektovou dokumentaci na opravu objektu bývalé knihovny. Také děláme klubovnu, a to v místě bývalé pošty. Původně zde měli najít útočiště naši senioři, ale ti budou nakonec ve Spolkovém domě, takže to bude klubovna pro hasiče. Po dokončení bude prostor možno také využít pro nouzové ubytování delšího charakteru.

A jak to vypadá se stavbou nové kanalizace v lokalitách Chaloupky, Vrbová a část Osmilán?

Máme nachystán projekt a vydáno stavební povolení. Je to však velká investice, podle projektu asi ve výši pětadevadesáti milionů korun. I po získání dotace bychom museli z našeho rozpočtu na kanalizaci vyčlenit přibližně třiačtyřicet milionů. A proto jsme si vzhledem k momentální situaci, kdy ceny rostou nahoru, úvěry stoupají, řekli, že počkáme. Zatím ještě ani nevíme, zda získáme dotaci na stavbu nové tělocvičny, uvidíme tedy. V tuto chvíli by to však byl velký risk, zadlužit se třiačtyřiceti miliony na zmíněnou kanalizaci.

Nová nástavba kotelny u ZŠ.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Podobně je na tom také projekt na Muzeum Kobeřické historie ve staré hasičské zbrojnici, že?

Ano, tento projekt jsme zatím odložili, protože potřebujeme předfinancovat nějaké jiné investice, na které máme přislíbeny dotace. V hasičárně mělo opravdu vzniknout muzeum, projekt je připraven, máme vydáno stavební povolení. Je to ale opět otázka peněz, protože i tato rekonstrukce bude finančně dost náročná. Původně jsme při přípravě rozpočtu odhadovali, že se bude jednat o částku kolem dvou milionů korun. Jenže objekt je v tak špatném stavu, že to bude kolem sedmi milionů. A protože se chceme soustředit na dokončení již zahájených staveb a nechceme se zbytečně zadlužit, tak jsme opravu zbrojnice pozastavili, abychom netřeštili síly.

Uplynulé dva „pandemické“ roky byl kulturní život až na výjimky téměř pozastaven. Jak se kultura rozjíždí u vás v Kobeřicích? Už se opravený Obecní dům a tamní sál dočkal prvních plesů?

Plesů bohužel ještě ne, ale stihli jsme divadlo, před nedávnem zde vystoupil štěpánkovický ochotnický spolek s úspěšným představením Miláčku, vydrž! Lidé se bavili, nasmáli se. Právě jsem vzpomínal, že štěpánkovické divadlo u nás bylo před dvěma lety, 1. března 2020, kdy se ještě hrálo. Byla to neděle a když jsme se večer vrátili domů, už ve zprávách hlásili, že Česká republika má prvního nakaženého. Nicméně doufám, že nyní, když se rozvolňuje, už bude akcí jen přibývat.

S jakými akcemi z této oblasti tedy počítáte?

Určitě počítáme s odpustem a chtěli bychom uspořádat i pálení čarodějnic, stavění a kácení máje. Uvidíme, jak se stihnou se svými akcemi zapojit spolky. Z menších akcí chceme připravit divadelní představení, přednášky pro seniory na téma kybernetické bezpečnosti a možná i kurzy sebeobrany. Pokud budou mít naše kapely zájem, pak můžeme zopakovat menší koncerty v parku, ty byly loni při možnostech, jaké jsme měli, celkem úspěšné.

V letošním roce se konají i volby do obecních zastupitelstev. Prozradíte, zda v nich budete kandidovat a obhajovat post starosty, který vykonáváte dvanáctým rokem?

Do voleb půjdu a uvidíme, jak to dopadne. Musí samozřejmě rozhodnout občané (úsměv).