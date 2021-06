Pane starosto, v jakém duchu se nesl loňský rok co se investic týká?

Loni jsme se ve velké míře věnovali přípravám projektových dokumentací. Spíše jsme prováděli menší investice a stavby, protože v předchozím roce jsme otevírali úplně novou mateřskou školu. Loni jsme se nicméně soustředili na rekonstrukci požární zbrojnice, v září jsme ji slavnostně otevírali. Z těch drobnějších záležitostí se vybudovalo nové sociální zázemí na hřbitově.

Letos dokončíte nástavbu patra základní školy, rekonstrukci dílen na technické vyučování i stavbu nové nafukovací haly. Nějaké další projekty?

V letošním roce dále ještě provádíme dvě etapy kanalizace na místních ulicích. Co se kanalizace týká, tak rovněž připravujeme velký projekt na odkanalizování Vrablovce. Stavět by se mohlo začít příští rok. A do toho nás trápí problematický stav na rybnících, které se padesát let nebagrovaly a neřešily, jsou zaplavovány vodou z lesa, polí, u jednoho je v havarijním stavu hráz. Jenže tady jsou potíže, protože ne všechny pozemky jsou naše, část jich je pozemkového úřadu, část Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a podobně. Tyto převody se ale bohužel řeší velmi dlouho. Už jsem si říkal, že jestli to tak půjde dál, nebudeme vlastně nic muset dělat, protože hráz prostě sama uplave.

Jak je to se stavebními parcelami, má obec nějaké nové k dispozici?

Aktuálně bohužel ne. Před cca dvěmi, třemi lety jsme měli v lokalitě nad rybníky 36 parcel na rodinné domy, sami jsme si je zasíťovali, všechny jsou beznadějně prodány a staví se tam ve velkém. To znamená i příval nových obyvatel, úspěšně jsme atakovali hranici pěti tisíc.

A připravujete do budoucna nějaká nová místa?

To ano, ve zmíněné lokalitě u rybníků se chystá zastavovací studie. Chceme tam vystavět novou mateřskou školu a vzniknout má dalších asi stavebních 18 parcel. Do tří let bychom mohli mít zasíťováno, následně bychom rozprodávali pozemky a zároveň stavěli školku. S tím souvisí i zmíněné odkanalizování Vrablovce, ale také rozšíření cesty mezi Ludgeřovicemi a Vrablovcem, kde vyrostou i dvě nové autobusové zastávky.

Proč myslíte, že je o bydlení v Ludgeřovicích takový zájem?

Jsme hned vedle Ostravy, první obec okresu Opava. Máme výhodu bydlení na vesnici, ale na druhou stranu i do města je to kousek. Jezdí k nám ostravská hromadná doprava, vše je dostupné. Ludgeřovice jsou zkrátka dobrá adresa.

Je nějaká oblast, která vás trápí?

Již zmíněné převody pozemků, to je na dlouhé lokte a dochází ke zbytečnému zdržování. A pak také současný hit, a to přeložka silnice I/56. Chápu dotčené obce, kterými cesta opravdu prochází mezi domy. Ale v našem případě je tam plánován úsek, kdy by muselo dojít k zásahu do oblasti rybníků, dokonce zřejmě i zasypání jednoho z nich. Mí předchůdci dali s průchodem přes náš katastr kdysi dávno souhlas, ale to se celou dobu mluvilo o dvoupruhu, nikdo nečekal čtyřpruh. Nikdo neřešil, že tady má stát 950 metrů dlouhý most přímo nad rybníky a téměř nad domy. A já říkám, tohle je průšvih. O přeložce se aktivně píše, ale všichni dobře ví, že Ludgeřovice budou problémem. Byl by to zásah do jediné přírodní zóny, byla by nám definitivně zničena. Ostatní budou možná mít výhody. Ale všechny nevýhody zůstanou v Ludgeřovicích.

Chystáte se proti přeložce bránit?

Myslím, že to bude napadáno. Tohle je věc, která nás opravdu pálí. Jsou tam potenciální rozvojové plochy, na druhou stranu je tam koridor, se kterým 99 procent obyvatel nesouhlasí a nechce ho tady. Navíc je to dimenzováno tak, že Ludgeřovičtí se na novou cestu ani nedostanou. Poslední křižovatka je v Hlučíně. Počítá se s tím, že lidé z Markvartovic, Šilheřovic a Ludgeřovic budou stejně jezdit po stávající cestě. Protesty už se chystají, připravuje se občanské sdružení, začínají se o to zajímat ekologové. Myslím, že EIA, jak je představována, nedostane zelenou. Pořád se bavíme o chytré dopravě a pak uděláme další betonové monstrum.

Co vás na vaší práci baví a co naopak už méně?

Je to kontakt s lidmi, člověk vidí, že se něco děje, staví se, opravuje. Zatím mě má práce pořád naplňuje, mám tu výhodu, že jsem rodák a většina lidí mě tady zná. Co mě štve je asi celkově současná situace, i politická, chaos nad chaos. Lidé už jsou naštvaní, mají spoustu omezení, dělají si naschvály a kolikrát si přijdou vybít vztek na nás. Je to vidět i na množství přestupků, kterých přibývá, lidé si lezou na nervy.

Závěrem, co byste Ludgeřovicím popřál do budoucích let?

Ať jsou stále krásnější a lidem je tady dobře. Protože si troufám tvrdit, že zatím to tak pořád je, jsou skvělým místem pro bydlení. A také si přeji, abychom zůstali vesnicí. Už padly dotazy, zdali nebudeme město. Nebudeme! Nechceme. Jsme čtvrtá největší obec v ČR, ale já říkám, že jsme pořád dědina a jsem na to hrdý.