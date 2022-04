Stále pracujeme na projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Začátkem dubna budeme vybírat zhotovitele této dokumentace. Na základě podmínek Ředitelství silnic a dálnic a dalších dotčených orgánů bylo třeba rovněž doplnit dokumentaci pro stavební povolení. Věřím, že jsme všem novým požadavkům vyhověli a mohli bychom tak konečně stavebního povolení získat. Poté se okamžitě pustíme do výběrového řízení na zhotovitele stavby. Mám však trochu obavy z toho, že by nám stavbu mohl zkomplikovat jeden ze soukromých vlastníků, přes jehož pozemky stezka povede, přestože máme jeho písemný souhlas. Příprava této cyklostezky nás stála mnoho úsilí i peněz a bylo by kruté toto vše zmařit rozhodnutím jednoho člověka. Ale doufejme, že k tomu nedojde.

V Dolním Benešově pokračuje dostavba školy, opravuje se střecha zámku

Dalším projektem je napojení cyklostezky ze Zábřehu na Kravaře…

Ten dopracováváme. Máme požádáno o převod pozemků pod komunikací od hřiště v Zábřehu až na napojení na cyklostezku na Kravaře. Pozemky patří Pozemkovému úřadu. Na základě příslibu měl být pozemek převeden do vlastnictví města už loni v březnu. Teď máme konec března 2022 a stále jej nemáme. Bez ohledu na to ale projekt připravujeme. Bohužel budeme muset jednat ještě se SMVaK, který nám do toho také tak trochu „hodil vidle“. Jeho zaměstnanci někdy rozhodují od stolu, vůbec neznají terén a my nechceme stavět něco nového pouze opravit povrch stávající komunikace.

Opusťme nyní cyklostezky. Minule jste vyjádřil obavu z toho, že se děti po „covidové“ pauze, kdy se nemohly konat žádné kroužky, k nim nebudou chtít vracet. Myslíte, že se to naplnilo?

Myslím, že je to poznat ve všech oblastech. Děti, které jejich rodiče vedou k tomu, aby něco dělaly, se vracejí. Ale je spousta těch, kteří zjistili, že doma je taky dobře a nemusí nikam chodit. Nechce se jim. Uvidíme, jak se to projeví třeba i u kultury, to už se netýká jen dětí. Lidé si totiž zvykli, že si doma koupí bednu piv, lenoší a nic nedělají. A teď by se měli obléknout a vyrazit do společnosti. Sám čekám, jak to dopadne. Byl bych rád, kdybych se mýlil a lidé se vrátili a začali žít zase normálně, ne být zavření doma. Je to důležité a proto bychom měli v dalším období usilovat o to, aby se společenský život vrátil do tradičního koloběhu.

Rekonstrukce základní školy u nádraží. Březen 2022, Dolní Benešov.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Letos na podzim nás čekají volby do obecních zastupitelstev. Nezměnil jste své rozhodnutí, že v nich už nebudete kandidovat?

Už od těch minulých jsem velmi zvažoval, co a jak. A nyní jsem se definitivně rozhodl, že ukončím veškerou svou aktivní činnost a to ve všech oblastech, nejen na postu starosty. V nadcházejících volbách tedy nebudu kandidovat ani do zastupitelstva. Pokud bych v něm byl, zase bych mohl prosazovat nějaké své myšlenky a myslím si, že by to nemuselo dělat dobrotu. Vím, že určitě budu dění ve městě nadále sledovat, protože mi není jeho další budoucnost lhostejná. Budu se účastnit jednání zastupitelstva, ale už nechci být ten, který rozhoduje. Šestnáct let je dlouhá doba a já cítím, že teď nadešel ten správný okamžik. Stejně by to jednou skončilo a teď to vnímám opravdu jako nejideálnější čas. Hlavním důvodem je i skutečnost, že mám čtyři vnoučata. Tím pádem bych se chtěl věnovat rodině, kterou jsem za ty roky, kdy jsem vykonával veřejné funkce, o čas obíral.

V Dolním Benešově rozšířili hřbitov a zahájili dostavbu a opravu základní školy

Jak jste říkal, je šestnáct let dlouhá doba. Měl jste už prostor na nějaké zhodnocení svého „starostování“?

No, ještě předtím, než jsem se stal starostou, jsem dvě volební období pracoval nejdříve v radě, pak jako zastupitel. To je celkem čtyřiadvacet let, čtvrt století. Spousty věcí se podařilo. Ale to, co se povede, na to člověk nemyslí. Co se ale nepodařilo, mu hned každý připomene. Myslím si, že jsme splnili své vize, upravili jsme obec, investovali jsme do potřebných věcí, zbavili jsme obec předchozích dluhů a závazků. Máme opravené školky, Klokánek, sportovní zařízení, teď se rekonstruuje škola. Samozřejmě, aby se nám povedlo úplně všechno, to bychom museli mít asi pětinásobný rozpočet, což je nereálné. Jako důležité ale vnímám to, že i když měli někteří zastupitelé třeba opačný názor, dokázali jsme se nakonec dohodnout. A když bylo něco schváleno naprostou většinou zastupitelů, pak to značilo, že směr, kterým jsme se vydali, byl dobrý.

Restaurace Hřiště nabízí vyhlášenou svíčkovou i domácí langoše

Prozradíte, zdali už se rýsuje nějaký váš nástupce? Samozřejmě s ohledem na to, jak rozhodnou ve volbách občané.

Je mnoho zastupitelů, kteří budou v letošním roce nejspíše končit. Zastupitelstvo je nyní ve většině případů složeno mými vrstevníky. Nutně tak dojde k obměně zastupitelstva. Zatím nevíme, k jak velké, může to ale být až sedmdesát procent. A těžko říci, kolik z nově zvolených zastupitelů bude mít ambice kandidovat na post starosty. Možná, že přijde někdo mladý, ctižádostivý, ale je potřeba vzít v úvahu, že je to časově velmi náročná funkce. Nejste v práci jen v nějakou stanovenou pracovní dobu, k dispozici jste bez ohledu na víkendy, svátky, prostě stále. Není to jednoduché. Pokud do toho člověk půjde, musí vědět, že někdy bude muset jít rodina stranou. Ale pakliže máte v rodinném zázemí člověka, který vás pochopí a podpoří, pak to dělat jde.