V minulém roce jste zprovoznili nové hřiště na plážový volejbal, letos byla dokončena rekonstrukce a přístavba kuchyně na základní škole. Prozraďte, které projekty teprve na realizaci čekají?

Chtěli bychom rozšířit parkování před obecním úřadem a opravit střechu na domě s pečovatelskou službou v Mokřinkách. Na tyto dvě akce nám v letošním roce bohužel nevyšly dotace. Poté také chystáme výstavbu dvou bytových domů a rozpracován je již i projekt na zasíťování asi osmi stavebních míst pro rodinné domy.

Jak se vám daří získávat pro obec dotace?

Musím říci, že za dobu mého působení na úřadě se nám podařilo získat do obce již několik desítek milionů korun. Samozřejmě záleží také na shodě se zastupiteli obce,kteří musí tyto projekty podpořit. Musím konstatovat, že po celou dobu mého působení jsem měl vždy bezvadné zastupitele, kteří měli zájem na rozvoji naší obce.

Zmínil jste, že v osadě Mokřinky funguje dům s pečovatelskou službou…

Ano, a to nejen pro místní občany, ale i všechny ostatní. Aktuálně jsou volné dva byty.

Co kulturní život v Melči, ještě s akcemi čekáte?

To nejde donekonečna, do nějakých akcí už jsme se už pustili. U příležitosti Dne dětí jsme měli připravenou pohádkovou trasu, koncem června jsme uspořádali Den obce, zavedli jsme tradici, že atrakce tady mají děti zdarma. Jinak opět chystáme ukončení letních prázdnin, tedy přesněji místní hasiči jej připravují. Myslím, že kultura u nás celkem žije. Většinou jsou u akcí hodně nápomocni právě naši hasiči.

Areál TJ Sokol Melč.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Když jsme u hasičů, některé obce bojují s bleskovými povodněmi, kdy je doslova spláchne voda a bahno z polí a hasiči pak mají plné ruce práce. Dělají přívalové deště potíže i lidem v Melči?

Momentálně s tím problém nemáme. Přívalové srážky sice jsou, ale potíže s vodou ne. Problém je jen v tom, že u potoka, který obcí protéká, je spousta různých vlastníků. Někteří se o svůj úsek starají, jiní ne. Koryto pak ale zarůstá, zanáší se a mohou se tam hromadit nečistoty, které v důsledku vytvoří nějakou hráz. Ale že bychom měli vytopenou obec, to ne, naopak naši hasiči jezdí v případě bleskových záplav pomáhat po okolí, kde to je zrovna zapotřebí.

Je něco, co vás v Melči trápí?

Občas možná téma životního prostředí, pořád se najde někdo, kdo ve svém kotli spálí co vidí. Ale lidé už to naštěstí začínají řešit, i díky kotlíkovým dotacím. A co mě trápí je nedostatek financí, člověk nemůže dělat z rozpočtu obce novou výstavbu, rekonstrukce, opravy, které zamýšlí. To nás brzdí.

Co vás na vaší práci baví?

Když se daří, jsou peníze a obec vzkvétá, rozrůstá se a modernizuje (úsměv). A baví mě také práce s lidmi. Samozřejmě, že ne se všemi to jde jednoduše. Ze začátku jsem chtěl každému pomoci, s každým vyjít, ale ne každému se zavděčíte. Pokud někdo chce něco, co nelze schválit a povolit, tak člověku nezbude, než dát zamítavé stanovisko. Jsem také zvyklý na telefonáty o sobotách a nedělích, které by ale, nutno říci, volající mohli řešit v oficiálních úředních hodinách.

Takže máte někdy napilno…

Ano, do toho se hodně dělají svatby. Aktuálně každou sobotu, někdy oddávám i dvakrát týdně. Oblíbená jsou venkovní místa, lidé chtějí obřad v přírodě, například areál rekreačního střediska Bílá Holubice, zřícenina hradu Vikštejn a další. Nápor je i proto, že loni bylo mnoho svateb odvoláno a došlo k přesunutí na letošní rok.

Co byste popřál Melči do dalších let?

Rozvoj, dostatek finančních prostředků na jeho obnovu a aby se zde lidem dobře bydlelo. Pokud nebude obec vzkvétat a dobře vypadat, lidé sem nepřijdou.