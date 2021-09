Pane starosto, aktuálně se připravuje rekonstrukce budovy Národního domu. V něm sídlí kino Orion. Jak to s ním bude po dokončení oprav?

Kino zůstane zachováno. Nyní se připravuje kompletní rekonstrukce budovy. Počítá se s kinosálem, který sice bude mít o něco menší kapacitu, ale za to přinese větší komfort pro jeho návštěvníky. Snahu o to, aby kino zůstalo, máme od začátku. Dlouhou dobu bylo kino spjato s Richardem Vaculou, který před dvěma lety podal výpověď. I přesto však kino funguje nadále.

Jak jste zmínil, kino bylo spojováno s Richardem Vaculou, který se poté „přemístil“ do Opavy a obnovil zde kino Odboj…

Richard Vacula se s většinou zastupitelstva rozešel v názoru na projekt komunitního centra (To mělo podle původního záměru vzniknout při rekonstrukci Národního domu v půdních prostorech budovy, zastupitelé pak ale začátkem roku 2019 od této vize odstoupili - pozn. aut.). Většina zastupitelů nebyla tomuto projektu nakloněna a na základě tohoto se sám rozhodl z hradeckého kina odejít. Do jisté míry jej chápu, neboť přípravě projektu věnoval svůj čas a energii.

Oprava Národního domu bude bezesporu významnou investicí. Další takovou je i nová cyklostezka, která spojí Hradec nad Moravicí s Opavou. Její stavba se ale trochu prodloužila, z jakého důvodu?

Nabrali jsme přibližně pětiměsíční zpoždění. Ale s ohledem na fakt, jak dlouho se na realizaci čekalo, je to akceptovatelné. Důvodem byla skutečnost, že projekt byl deset let na papíře, během té doby se však spousta věcí změnila a my jsme ztratili několik měsíců dopracováváním projektu. Stavbu provázejí i nějaké vícepráce, ale věřím, že se nám je z podstatné části podaří dokrýt dotací. Je to zkrátka trochu daň za to, že projekt byl zastaralý.

Kdy by tedy měla být cyklostezka definitivně hotová?

Do konce tohoto roku.

Již řečená oprava Národního domu není jedinou budoucí investicí ve městě. Prozraďte, co dalšího se chystá?

Především jsem rád, že se nám hned na začátku volebního období podařilo s kolegy domluvit a věci více plánujeme, protože v dnešní době to opravdu není jednoduché. Sehnat dobrého a kvalitního projektanta, případné dotace, vše vyřešit papírově, domluvit se s vlastníky, se státem, kterému patří řada pozemků. Důležitá je samozřejmě i finanční stránka a na vše peníze hned nejsou. Bohužel letos se nepodaří některé akce dotáhnout do konce, takže se přesunou na příští rok. Běží výstavba sběrného dvora a investujeme také do infrastruktury. Budeme pokračovat i v zateplování obecních budov, což jednak zlepšuje vzhled budov, ale především šetří peníze za vytápění.

Pane starosto, co vás v Hradci nad Moravicí trápí?

Myslím, že je to shodné napříč celou Českou republikou a neliší se to od toho, co trápí jiné města a obce. Jde o záležitosti týkající se produkce a třídění odpadu, neukázněnosti řidičů, špatného stavu chodníků a cest. A se vším spojené obrovské byrokracie.

Jak je to v Hradci s novými parcelami pro rodinné domy? Chystá se nějaká zóna?

Zájemců je spousta. Hradec je skvělé místo k životu, je to město bohaté historie a krásné přírody. Bohužel město samo nevlastní žádné stavební pozemky. Ty patří soukromým subjektům, kdy je mnohdy těžké se domluvit na zasíťování. Stejně tak hodně lidí si pozemky uchovává do budoucna pro své rodiny. Na jednu stranu je to pochopitelné, na druhou stranu je to škoda, protože to brání dalšímu rozvoji města.

Ulice Městečko u hradeckého zámku.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Co vás baví na práci starosty?

Je to různorodost a pestrost. Rád pomáhám lidem a práce mě baví. Nedělá mi problém zvednout telefon o půlnoci (úsměv). Je to služba občanům. Jsem přesvědčen o tom, že drtivá většina starostů jsou srdcaři a děláme to pro druhé. Člověk chce místo, ve kterém bydlí, posunout někam dál. Úřad pravidelně navštěvují děti z mateřských škol. Vzpomínám si na holčičku, které když jsem se při návštěvě zeptal, co je to město Hradec, odpověděla, že je to město, kde bydlí a má jej ráda. Tak to cítím i já.

A jaké jsou naopak ty stinné stránky „starostování“?

Neřekl bych stinné stránky, ale spíše úskalí. Ta samozřejmě jsou a není jich málo, ale více to nebudu rozebírat. Ryba si taky nestěžuje na mokrou vodu.n. Co byste popřál Hradci do dalších let?Protože nežijeme jen na izolovaném ostrůvku jménem Hradec nad Moravicí, je důležité přát nejen našemu městu, ale i celé zemi, aby vše kolem koronaviru už skončilo a aby se nám v celé zemi žilo lépe.