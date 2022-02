Ve volebním období 2014 – 2018 jste do městského opavského zastupitelstva kandidovali jako občanské sdružení Starostové a občané městských částí Opavy. V aktuálním volebním období jste už politické hnutí Občané městských částí Opavy. Prozraďte, jak to vlastně celé začalo?

Musím přiznat, že myšlenka na to, aby se všichni starostové městských částí spojili, se zrodila už v mém prvním volebním období. Postupně jsem zjišťoval, jak obecní politika funguje. Nejsem člověk, který se rád doprošuje, ale musel jsem často chodit a žádat úředníky města o různé věci. Pak jsem zjistil, že když nebudeme v zastupitelstvu města, což automaticky jako starostové nejsme, moc toho nedokážeme. Svolal jsem proto s pomocí Mirka Kořistky (starosta městské části Vávrovice - pozn. aut.) starosty ostatních městských částí. Sešli jsme se tehdy ve Vávrovicích a tam jsem svůj nápad prezentoval. A poprvé jsme šli do voleb. Moje myšlenka pak už jen byla všemi společně utvářena do podoby nynějšího politického hnutí.

V Milostovicích chtějí opravit střechu kaple, kterou si postavili sami občané

Co Milostovicím přinesla novela vyhlášky o statutu města? Ve vyhlášce jsou sepsány pravomoce městských částí a významným počinem byla v minulém období 2014 – 2018 právě novelizace této vyhlášky.

Určitě máme větší příjmy, více peněz, se kterými můžeme hospodařit. Navýšil se nám rozpočet. O to jsme se snažili už v předchozích letech. Já jsem zažil za čtyři volební období několik primátorů, neviděl jsem však v chodu veřejné správy systém, především u městských částí. Jakmile jsme se ale jako starostové semkli a novelizovali jako první již nevyhovující a zastaralou vyhlášku, zvýšily se nám konečně rozpočty a s vedením města jsme si nastavili pravidelné investice. Bez součinnosti a spoluúčasti magistrátu bychom ovšem investice jen stěží realizovali.

Starosta Milostovic Kamil Ručil.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Když jsme u financí, co se vám v Milostovicích v uplynulém období podařilo zrealizovat?

Přibližně za 5,5 milionu korun se opravila mateřská škola, na to se čekalo už opravdu velmi dlouho. Díky Odboru přípravy a realizace investic, který nám připravuje projektové dokumentace a Odboru rozvoje města, který připravuje žádosti o dotace, se nám podařil uskutečnit společný projekt splaškové kanalizace s městskou částí Zlatníky. Kanalizace v Milostovicích je gravitační, přičemž u nás máme přečerpávací stanici, odkud se vše přečerpe do Zlatník, kde se nachází čistírna odpadních vod. Průběžně opravujeme chodníky, udržujeme naše nemovitosti - úřad městské části, hasičskou zbrojnici a kulturní dům, které nám byly již ve zmiňované vyhlášce svěřeny do užívání. Hasičská zbrojnice prošla celkovou rekonstrukcí, na obecním úřadě se provedla plynofikace a zateplení, opravu budovy úřadu realizoval ještě můj předchůdce. Úpravy nyní děláme i v kulturním domě, kde je v plánu zadání projektové dokumentace na rozšíření prostor salónku a celkovou rekonstrukci sociálního zařízení.

Vávrovice: Západní část severního obchvatu Opavy by měla být hotova za dva roky

A co se naopak chystá?

Do konce volebního období chceme ještě zrealizovat a máme přislíbenou celkovou rekonstrukci jedné části chodníku, pro příští zastupitelstvo, které vzejde z říjnových voleb, připravujeme projektové dokumentace na další kompletní rekonstrukce chodníků, připravujeme rovněž projektovou dokumentaci na rekonstrukci ulice Přímé, kde je nová výstavba a zatím je zde jen nevyhovující zpevněná plocha. V nadcházejícím volebním období 2022 – 2026 bude prioritou oprava střechy místní kaple, fasáda by si již rovněž zasloužila nový „kabát". I když volební období pro nás zvolené končí, musíme myslet na nové zastupitelstvo, aby mohlo na naši práci plynule navázat. Rád bych také obnovil starou původní cestu na Jaktař, která vede mezi poli a dostali byste se po ní přímo k pěchotnímu srubu, v našem katastru slouží jako polní cesta, v sousedním jatařském je zaorána, mohla by zde vzniknout cyklostezka, která by sloužila jak pro cyklisty, in-line bruslaře, nebo pěší turisty k vycházkám.

Dusno kolem zimáku v Opavě. Opozice považuje projekt za paskvil

Zmínil jste novou výstavbu. Má obec, potažmo městská část, k dispozici nějaké pozemky pro stavbu domků?

Jsme historicky ryze zemědělskou obcí, veškeré pozemky vlastní soukromé osoby. Městu patří pouze polní cesty, nevlastníme tedy žádné pozemky, určené k výstavbě. V územním plánu takové ale začleněny jsou. Pomalu se prodávají parcely v lokalitě ulice Severní, tam by mohlo v budoucnu vzniknout deset až patnáct rodinných domů, jak jsem již zmínil, jde o soukromé pozemky. Další pozemky určené k výstavbě jsou podél ulic Na Výsluní a 6. Května, v obou případech se jedná o vnější stranu již zmiňovaných ulic. Rovněž zde se jedná o soukromé pozemky, tady by mohlo do budoucna vyrůst dalších 20 rodinných domů.

Pane starosto, je něco, co vás v Milostovicích trápí?

Co nás velmi tíží, jsou každoroční povodně. Za Milostovicemi pramení bezejmenný potok, kolem něhož jsou svažitá pole. Tento potok protéká Milostovicemi potrubím, za obcí volně vytéká a stává se levým přítokem potoku Velká. Při vydatných deštích a splachu z okolních polí zatrubněný potok, jež je vlastně páteřní dešťovou kanalizací, vodu nepojme a pravidelně tak dochází k jejímu rozlévání ve velké části obce. Proto tady míváme i několikrát do roka záplavy.

Milostovický pěchotní srub je unikátním muzeem, exponáty věnovali i místní

Jak to budete řešit?

Měli jsme připraven projekt - Přírodě blízká protipovodňová opatření – nebyl ovšem realizován z důvodu nesouhlasu vlastníků okolních pozemků. Nechali jsme si tedy udělat monitoring celé této staré dešťové kanalizace a zjistili jsme, že místy je již v nevyhovujícím stavu a budeme se muset připravit na její rekonstrukci. Realizovat by se mohl i bezdrátový rozhlas, díky kterému bychom mohli občany včas varovat, ale závisí to na získání dotace. S místními dobrovolnými hasiči a občany jsme i tak na případné záplavy připraveni a snažíme se škody co nejvíce eliminovat.

Co byste popřál Milostovicím do dalších let?

Aby se zde lidem dobře žilo a byli tady šťastní. S místními spolky připravujeme pravidelné kulturní akce jako je ples či Zahradní slavnost. Sportovci mají možnost udržovat svou kondici na našich dvou hřištích, nezapomínáme ani na zdejší seniory, kterým chodíváme blahopřát k narozeninám a v kulturním domě pro ně pořádáme různé tématické schůzky. Milostovičtí rodáci mají zdravý kořínek, není výjimkou, že zde máme devadesátileté i stoleté obyvatele. V Opavě máme oblíbenou květinářku, u které si necháváme vázat kytice a ta mi často říká: „Pane starosto, u Vás se musí dobře žít, že máte tolik lidí v tak požehnaném věku." Aby to tak zůstalo a všem se zde hezky žilo, snažíme se upřednostňovat v rozvoji a výstavbě spíše vesnicky zaměřenou architekturu, a ne výstavbu typu satelitních městeček.