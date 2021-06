Pane starosto, které akce se podařily zrealizovat v uplynulém období?

V loňském roce jsme za přibližně 1,5 milionu korun realizovali parkoviště U Dvora na vjezdu do Otic směrem na Rybníčky. Dále jsme rovněž za 1,5 milionu opravili lávku přes Hvozdnici, zde nám částkou 400 tisíc přispěl Moravskoslezský kraj. Poslední dva roky jsme se však soustředili spíše na projektové dokumentace a plánování. Připravili jsme projekty na opravu všech místních komunikací, rekonstrukci kulturního domu a hasičské zbrojnice.

Na čem se v Oticích pracuje aktuálně?

Pracujeme na dvou velkých akcích, a sice na rekonstrukci místní komunikace v ulici Domky v úseku od kolejí směrem na cyklostezku na Opavu za osm milionů korun. Za 2,3 milionu korun se pak věnujeme opravě plochy u nádraží, kde vzniká obecní park. Bude připomínat to, že jsme se v roce 2019 stali Vesnicí roku Moravskoslezského kraje, park bude v souvislosti s tímto takovou památkou. A loni jsme také udělali poměrně velký zásah, byť jde jen o patnáct arů pozemků, na Otické sopce. Provedli jsme nezbytně nutné ošetření lesa v podobě vykácení a osázení novými stromy.

Můžete být konkrétnější?

V březnu loňského roku jsme začali dělat pořádek se stromy, které byly shnilé a ohrožovaly bezpečnost. Je třeba si uvědomit, že sopka není typicky hospodářským lesem, byť je takto evidována. Ale jde o les s rekreační funkcí, nyní hovořím ve smyslu Zákona o lesích. Člověk musí tuto skutečnost vnímat nejen v právní, ale i v reálné rovině. Nechceme ohrožovat návštěvníky lesa, takže jsme provedli nějakou těžbu. Pak na mou osobu padla trestní oznámení.

Jak jste na ně reagoval?

Sám na sebe jsem si pozval kontrolu. Veškeré závěry jsou takové, že vše je prováděno v souladu se zákonem, nic jsme neporušili a můžeme pokračovat v práci. Také jsem ve zpravodaji napsal, že onen člověk, který mne šel udat, by se měl raději věnovat výchově lidí, kteří na sopce dělají černé skládky. Skládka tam historicky před lety byla, vyvážel se tam popel a jiný nepořádek. Několik let se tam odvážely i větve, které s ekologií nepohnou, ale je to nepříjemné esteticky. Nyní si myslím, že má sopka našlápnuto k dobrému rozvoji. Jednu její půlku jsme vyčlenili do bezúdržbového režimu, kdy se bude vyvíjet vlastním životem. Agentura ochrany přírody nám bude kompenzovat ušlý zisk z těžby dřeva. Druhá polovina sopky bude hospodářsky využívaná, těžba tam nějaká bude. Ale vždy v souladu s Plánem péče o Otickou sopku, kterou schválil krajský úřad. Konečně se podařilo nastartovat nějakou vizi a koncepci a paradoxní je, že člověk, který o toto pečovat měl, to nedělal. A dnes když vidí, že se to hýbe, píše trestní oznámení.

Pojďme nyní ke kultuře. Chystáte letos nějaké akce?

Připravujeme samozřejmě karmáš, Otické zelné slavnosti a oslavy 660 let od první písemné zmínky o obci. Poslední dvě zmíněné akce jsme museli spojit, protože oslavy výročí by připadaly na červen a situace je nejistá. A pevně věříme, že proběhne také Otický advent. Musím říci, že jestli je někdo z útlumu společenského života frustrován, jsem to já. Nesu to velmi těžce. Ne, že bych byl divoký návštěvník koncertů nebo fotbalových zápasů, ale akcí na vesnici se účastním dlouhodobě, nemusel jsem být ani starostou. Nedělá mi dobře, že se život zjednodušil na – do práce a z práce.

Jak se daří otickým spolkům, budou všechny pokračovat v činnosti i nadále?

Nemám zprávy o tom, že by nějaký spolek ukončil kvůli covidu činnost. Pouze aktivity některých spolků jsou omezeny, především jde o ty, jejichž členská základna je staršího ročníku narození.

Jak je to se stavebními parcelami, máte zájemcům co nabídnout?

Nějaké pozemky tady máme a parcely do budoucna k dispozici jsou, ale vše je zatím v řešení.

Můžete prozradit, co vás na práci naví a co naopak štve?

Baví mě úplně všechno (úsměv). Je to jedno z povolání, které mě v životě chytlo nejvíce. Jedinou výjimkou jsou osoby, které vám hází klacky pod nohy. To jsou zase ta negativa „starostování“. Kdyby bylo stěžovatelů hodně, člověk by přemýšlel nad tím, že skončí a vrátí se k předchozímu zaměstnání. Ale ve finále zjistíte, že jsou to jen dva tři lidé, dnes v Oticích tedy spíše jen jeden člověk…

Co byste popřál Oticím do dalších let?

Aby se rozvíjely a lidem se zde dobře žilo, aby zde bylo bezpečno a zdravo, nejen v rozměru zdravotním nebo ekologickém, ale i ekonomickém. Máme tady řadu prosperujících firem a jejich jednatelům a předsedům představenstev bych chtěl popřát, aby se jim i v té rovině podnikatelské dařilo. Je zde Semix, který expanduje do zahraničí, Zemědělský podnik Otice, který nás proslavil nejen po celé zemi, ale také třeba na Slovensku. Ale i mnoho dalších menších firem a šikovných živnostníků, i jim míří mé přání, aby se jim dobře vedlo. A závěrem bych ještě Oticím popřál takové činorodé osoby, jako je například Marcela Šímová, Slávka Kvarčáková nebo Ondra Vrbický. Myslím, že toto jsou lidé, o které se obec do budoucna může opřít.