Významným počinem byla přestavba prostor bývalého obecního úřadu na mateřskou školu. Vše se odehrálo za krátkou dobu dvou měsíců, za což jsme byli velmi rádi, taktéž za bezproblémový průběh celé akce. Postavilo se nové dětské hřiště, a to u toho fotbalového, otevírat jej budeme 1. dubna. Dále jsme provedli opravu rybníka a rozšířili jsme zázemí pergoly pro společenské akce u místní školy. Zaměřovali jsme se a nadále zaměřovat budeme také na sázení zeleně a snažili jsme se, abychom rozkvetli. Vysázeli jsme mnoho cibulovin, takže věřím, že i tohle na jaře a v létě zpříjemní život lidem v naší obci. Také jsme vyměnili oponu v kulturním domě. A v podobném duchu pokračujeme i letos. Využili jsme toho, že došlo ke zrušení čtyř plesů a během tohoto volného času se bude v kulturním sále pracovat. Konkrétně na novém osvětlení a elektřině.

Co dalšího ve Slavkově v tomto roce chystáte?

Bude investována značná část finančních prostředků na opravu místních komunikací a dokončena rekonstrukce smuteční síně a velké práce se budou konat i v naší obecní posilovně. Jinak posilovna funguje tak, že občan Slavkova dostane čip a může chodit cvičit, za minimální poplatek.

Jako starosta pracujete první volební období. Prozraďte, jestli budete tento post obhajovat i v letošních komunálních volbách?

Ano, jsem připraven opětovně kandidovat, ale jsou to samozřejmě občané kteří rozhodnou o dalším směřování naší obce. Musíme ale uvažovat dlouhodobě, protože už nyní jsme ve fázi, kdy připravujeme investiční akce na další čtyři roky. Obecně platí, že první rok, dva po volbách se realizují již předem přichystané záležitosti. A navíc klasický koloběh je takový, že k uskutečnění rozsáhlejších akcí potřebujete mít stavební povolení, hotový projekt, případně provést změny územního plánu. A to se nedá stihnout za měsíc nebo dva.

Starosta Rostislav Musila u dokumentu z roku 1255, kde je vůbec poprvé vyobrazena obec Slavkov.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Jak se vám na pozici starosty líbí?

Každá práce a každá pozice má svá pozitiva a negativa. Jsem v tomto ohledu realistický a pragmatický člověk. Myslím, že kdo má veselou mysl, zvládá jakoukoli práci a kdo je mrzout, může dělat cokoli a pořád zůstane mrzoutem (úsměv). Není to ani tak o pozicích, ale o lidech.

Měl jste příležitost už si to starostovské období nějak vyhodnotit, bilancovat?

Nesnažím se bilancovat, protože si myslím, že mám na to ještě čas a musím se dívat dopředu, to je důležité. I když ani historie se nemá zapomínat, protože se opakuje, okruh lidí a jejich charakter se většinou nemění. Pokud by mi osud přinesl do cesty zase něco nového, opět na to budu nahlížet stejně.