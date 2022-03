Stavba čistírny odpadních vod (ČOV) bude pro Stěbořice i v tomto roce stěžejním projektem. Jaké konkrétní kroky se budou podnikat?

Budeme doufat, že snad konečně dostaneme stavební povolení a budeme moci začít soutěžit firmy, požádat si o dotaci. Protože s tou je kanalizace spojena. Už tak se totiž obec zadluží na mnoho let a bez dotace by to bylo zcela nemožné zrealizovat.

Budou odkanalizovány všechny čtyři místní části?

Ano, ve Stěbořicích by měla stát ta řekněme hlavní ČOV, v místních částech budou čistírny menší. Problém ale teď máme v Novém Dvoře, protože jsme narazili na jednoho občana, který nás nechce přes svůj pozemek pustit. A my bohužel nemáme žádnou jinou možnost, jak bychom jej obešli. Takže se s ním snažíme domluvit a najít společnou řeč.

V jaké fázi to teď je?

Zatím jsme k ničemu nedospěli, protože naše představy o tom, co by za to měl dostat, se hodně míjejí. Pravděpodobně tam budeme muset přistoupit k nějaké formě vyvlastnění. Kdyby bylo nějaké jiné řešení, dávno jej učiníme.

Prostranství u kostela Narození Panny Marie ve Stěbořicích.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Co se tedy bude dít dál?

Dokud se situace v Novém Dvoře nevyřeší, nebudeme pro tuto část žádat stavební povolení, ostatní tři části pojedou zvlášť.

Je tedy možné, že bude odkanalizování probíhat všude kromě Nového Dvora?

Bude záležet na tom, jak se celá věc vyřeší. Může to být za pár měsíců ale bohužel i třeba za pár let. Jestliže bude problematický pozemek vyřešen, rozeběhne se řízení o stavebním povolení a bude záležet i na tom, v jaké fázi se budeme nacházet s ostatními místními částmi. Protože se může stát, že se Nový Dvůr rozjede, dostane stavební povolení ale my mezitím například nedostaneme dotaci na odkanalizování zbylých částí. O dotaci budeme žádat každoročně, jak jsem uvedl, bez ní není stavba ČOV možná. Takže třeba se to nakonec potká i tak, že budeme žádat o dotace na všechny čtyři stěbořické části. Nepříjemné by bylo, pokud by se nám povedlo získat ji na Březovou, Jamnici a Stěbořice, začalo by se stavět a mezitím se nějak dořešil Nový Dvůr. Tam by už to bylo i finančně náročnější. Rozhodně je jednodušší zkombinovat všechny čtyři vesnice, než to rozsekávat na dvě etapy. To moc dobře víme a cítíme to, ale bohužel, je tam ten problém s jedním pozemkem.

Léta chystanou akcí je také revitalizace zámeckého parku. Co myslíte, přijde na ni letos řada?

Zámecký park je velkou bolestí rady obce. Projekt připravilo už minulé vedení Stěbořic, je hotov asi od roku 2013, později se jen trošku upravil. Zkoušeli jsme žádat o dotaci. Nebyli jsme však z mnoha důvodů úspěšní, dotace byla směrována spíše na města, takže už tam jsme tratili body. Další věcí byla skutečnost, že Agentura ochrany přírody po nás chtěla, abychom měli v parku větší podíl místních druhů. Což nám ale přijde nelogické, už v době, kdy byl park budován, v něm rostly cizokrajné druhy. Zámecký pán nepotřeboval les, který měl kilometr od zámku, ale aby zde rostlo něco nového a jiného. Když nás tedy agentura tlačila do toho, abychom snížili počet cizokrajných druhů, rezignovali jsme na tento projekt a rozhodli se, že si jej uděláme po vlastní linii. Ale přiznám se, že jsme jej stále odsouvali a dávali přednost jiným důležitějším akcím, než je oprava parku. On je v relativně dobrém stavu, pravidelně zde odborník provádí ořezy stromů, investujeme do něj. Ale chybí tam mobiliář a zkrátka aby to esteticky trochu lépe vypadalo. Tak snad se to letos podaří.

Kulturní dům ve Stěbořicích.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Pane starosto, už při minulém setkání jsme hovořili o problému, který Vás ve Stěbořicích trápí, a to neukázněné parkování řidičů na chodnících. Změnilo se něco?

Bohužel ne a stále to trvá. Co mi vadí, je nedostatečná spolupráce s policií. Chápu, že mají na starosti mnoho obcí. Ale pokud vidím, že projela hlídka, já jdu zrovna pěšky a někdo stojí autem na chodníku a policisté to neřeší, je to smutné. Jedna věc je, že trpí chodníky, další je, že hlavně děti, maminky s kočárky pak musejí chodit po cestě. To mi přijde bezohledné. Míst k parkování je přitom dost, ale oni mají problém dojít si sto metrů. Je to boj s větrnými mlýny.

Dalším nešvarem, který už nějakou dobu řešíte, je to, že občané neoprávněné využívají obecní pozemky. Můžete přiblížit, o co jde?

Lidé se za roky naučili a zvykli si, že obec neřešila, pokud si někdo na jejich pozemcích něco odložil. Anebo předtím šlo o pozemky státní, ale dnes už jsou obecní. Jde třeba o polní, záhumenní cesty a podobně. Občané si tam složili dřevo, udělali hnojiště, odložili staré auto, cokoli. Někde vznikly na těchto obecních pozemcích až vyloženě skládky. Do konce minulého roku jsme dali těmto „hříšníkům“ čas na odklizení. Týkalo se to více osob, nejde jen o jednotlivce. Někteří prosbu vyslyšeli a prostor uklidili, s jinými jsme se domluvili. Ale jsou tací, kteří nereagují. Teď tedy budeme muset projít katastr a budeme to už řešit pokutami.

Letos na podzim se konají volby do obecních zastupitelstev. Prozradíte, zdali v nich budete obhajovat post starosty?

Zatím ještě nejsem, jak se říká „vyhořelý“ a unaven, takže chuť pokračovat mám (úsměv). Ale vše mají v rukou pochopitelně voliči, zda se najde někdo jiný, kdo by chtěl tuto práci dělat místo mě, jinak a lépe. Volby tedy ukáží, jak to vidí občané, zda jsou s naším vedením spokojeni. Spousta lidí si myslí, že je to jen o starostovi, ale důležité je celé zastupitelstvo a hlavně rada. Ta rozhoduje, kam obec směřuje, co a jak se bude dělat. Je nás na to více. Uvidíme tedy, jak to ocení voliči.