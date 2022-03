Na celé jižní straně budovy se budou měnit venkovní žaluzie, také se v celé škole vymění veškeré osvětlení za LED svítidla. V areálu školy chceme postavit venkovní florbalové hřiště. Náš oddíl nyní jezdí trénovat do tělocvičen v okolí. Víme, že by byli rádi za novou velkou tělocvičnu, jenže k tomuto bohužel nemáme žádné vhodné prostory. Jedině přestavět a zmodernizovat tu stávající, ale máme obavu, aby to nevyšlo finančně dráž než postavení nové. Tak zatím pro ně alespoň zbudujeme zmíněné tréninkové hřiště. Bude i trochu multifunkční, přes zimu by se zde mohlo vytvořit kluziště pro veřejnost. Sloužit bude hřiště obecně i jiným sportům, ale prioritně pro florbal. A rovněž letos budeme provádět i revizi střechy ve škole, v jakém stavu se vlastně nachází. Také máme schválenou dotaci na odbornou učebnu, provedli jsme už dvě výběrová řízení, ale vždy to bylo napadeno jednou firmou, doufáme tedy, že napotřetí už to klapne. A ve školní zahradě bychom rádi provedli i vrt, z něhož bychom zavlažovali travnaté plochy, abychom nemuseli používat pitnou vodu.

Oprava sportovního areálu, knihovny i kanalizací. Ve Štěpánkovicích nezahálejí

V minulých letech jste se pustili do oprav kanalizací, po částech pokračujete dále. Bude tomu tak i v tomto roce?

Ano, pokračujeme v dalších etapách rekonstrukce kanalizace na Lipové, Zahradní a U Bartošovce. Budeme také stavět úplně novou kanalizaci na Svobodě, avšak jen pro několik rodinných domů, které dosud nemají žádnou. Je to úsek dlouhý asi 150 metrů. Na Svobodě se nám také otevřela lokalita pro stavbu několika rodinných domů, jde o naše pozemky, ještě letos chceme mít hotovou studii a stavební povolení na sítě, přípojky, cesty.

Když jsme u té Svobody, jak to vypadá s celkovým odkanalizováním této štěpánkovické části?

V současné době nám firma zpracovává kanalizační řád. Podařilo se nám sjednotit kanalizaci ve Svobodě na tkzv. Jednotnou kanalizaci, protože se dle dokumentů v této lokalitě nacházela jak dešťová, tak splašková a dokonce z čási taky jednotná. Tento kanalizační řád potřebujeme, abychom dospěli k řešení, jakým konkrétním způsobem Svobodu odkanalizujeme, zda domovními čistírnami, centrální čistírnou odpadních vod, biologickou čistírnou no prostě máme více variant, tak uvidíme.

Rozloučili jsme se na Opavsku - 10 a 11. týden

Co dalšího letos ještě plánujete?

Chystáme zbourání starého statku, pracovně Peterkovec v centru obce, v těchto místech by poté mohla vyrůst nová hasičská zbrojnice. V zahrádkářském areálu vedle školy bychom chtěli letos zrevitalizovat sociální zařízení, které je už ve zuboženém stavu. Zahrádkáři v areálu moštují, dělají zde různé akce, oslavy a podobně. Takže chystáme zpracovat projekt na úpravu tohoto areálu. U Správy silnic MSK máme zažádáno o převedení pozemků pod chodníky v ulici Hlavní, Svobody a Oldřišovská. Už je to snad na dobré cestě, že bychom mohli mít pozemky ve svém vlastnictví a konečně provedli kompletní revitalizaci chodníků, protože už nejsou v dobré kondici.

Zámky na Opavsku se otevřou v dubnu Velikonocemi

Co Štěpánkovice a kulturní akce? Na co se mohou občané, ale i návštěvníci těšit?

V kinosále chystáme 23. dubna divadelní představení, přijedou ochotníci z Těškovic s hrou Náš dům, náš hrad. Protože už proběhl Mezinárodní den žen a blíží se Den matek, rozdáme zde všem ženám, dívkám i matkám nějaký dárek. Specifické bude toto představení i tím, že výnos z něj putuje na charitu, konkrétně na podporu neonatologického oddělení FN Ostrava. Takže to bude takové tři v jednom – Den matek, charita a kulturní akce. Dále bychom chtěli 4. června uspořádat společně se školou Den obce a Den dětí. Rádi bychom, aby zde měly některé spolky svůj stánek, nejen prodejní, ale třeba by zde i prezentovali svou činnost, co jejich aktivita vlastně obnáší. Spolků máme přes třicet, samozřejmě by tam nebyly všechny, ale alespoň některé. Kulturní kalendář je pak spojen i se sportovními akcemi a akcemi daných spolků.