Pane starosto, jak se teď žije ve Velkých Hošticích?

Dobře (úsměv). Pokud to vezmeme z pohledu současné situace, myslím, že je to v klidu. Lidé si už zvykli, že je třeba dodržovat opatření. Už z toho nejsou tak vylekaní. Život je omezen ale domnívám se, že se s tím pasujeme dobře.

Jak obec aktuálně funguje?

Na obecním úřadě máme částečný home office. Jsme tady čtyři kancelářské síly, takže se střídáme vždy dva a dva. Už tak jsme to zredukovali na nejnutnější úřední hodiny ze zákona, čili dvakrát pět hodin týdně. Ale v případě potřeby po domluvě je možné sem přijít a své záležitosti si vyřídit.

Pandemie má pochopitelně vliv na společenský i kulturní život. Jak se to projevilo a projevuje u vás?

Společné setkávání, pobavení se, chybí všem. Držíme se však raději zpátky. Protože když bychom nějakou akci jako obec zaštiťovali a nedodržíme opatření my, tak kdo je pak dodržovat má, pokud je my budeme porušovat. To by byl špatný příklad. Minulý rok jsme přišli co se akcí týká úplně o všechno. Díky spolkům jich míváme každoročně spoustu. Ale nepodařila se žádná. Je to škoda, lidé jsou nažhavení, rádi by přišli. Ale bohužel, musíme to nějak překonat, vydržet a doufat v lepší zítřky.

Chystáte kulturní kalendář na tento rok?

Ano, vše je nachystané, připravujeme. Termíny jsou dány rámcově. My bychom rádi zrealizovali vše. Ovšem kdy a jestli se to povede, nezáleží až tak na nás.

Starosta Alfons Pospiech.Zdroj: archiv obce

Už jste zmínil spolky. Snažíte se je nějak motivovat, aby ve své činnosti dál pokračovaly?

Nemám žádný signál, že by spolky chtěly končit, že by někteří rezignovali. Spíše čekají na uvolnění, aby se mohli v létě představit s plnou parádou. U nás je dobrá spolková činnost a jsem za to moc rád. Snažíme se ji koordinovat, protože akcí je v průběhu normálního roku tolik, že se někdy termíny překrývají. A přispíváme jim i finančně.

Funkci starosty vykonáváte od roku 1998. Prozraďte, co Vás na této práci baví a v čem naopak vidíte negativa?

Jsem rád, když se něco podaří udělat, opravit, otevřít. Že fungují spolky, že to tady žije, lidé mají o obec zájem. A také že nejsem „brzdou“ a snažím se Velké Hoštice posouvat dopředu. Zajímavá je i různorodost práce. A negativa? Byrokracie. Co předtím vyžadovalo jeden doklad, teď musím dokladovat dalšími doklady, což sebere čas i energii.

Zakončeme rozhovor na pozitivní notu. Co byste Velkým Hošticím popřál do budoucna?

Ať stále vzkvétají. Aby to zde fungovalo, lidé se scházeli na akcích, aby neklesal počet obyvatel a obec se mohla dál rozvíjet. A ti, co přijdou po mně a dalších zastupitelích, aby se snažili stále obec posouvat dopředu.