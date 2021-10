Paní starostko, asi největšími investičními akcemi letošního roku byla oprava budovy na hřišti a také zahájení rekonstrukce kanalizace v ulici Boženy Němcové. Prozraďte, které další projekty se podařily a co se chystá?

Generální rekonstrukce budovy na hřišti je za námi, zvládli jsme už také kolaudaci, otevření zázemí sportovního klubu veřejnosti i požehnání panem farářem, zatímco rozsáhlá oprava kanalizace na ulici Boženy Němcové stále probíhá. Ke konci se blíží první etapa této stavby – ještě bychom měli klást nový povrch komunikace. Dokončení druhé etapy v podobě nového asfaltu se přehoupne do dalšího roku, ale obnova samotné kanalizace bude dokončena ještě během podzimu. Další investicí v letošním roce byla výměna kotlů v základní a mateřské škole. Staré, poruchové kotle byly vyměněny za kondenzační. Aktuálně jsme obdrželi zprávu, že nám byla Ministerstvem průmyslu a obchodu přidělena dotace na obnovu veřejného osvětlení v obci, to stávající bude tedy ještě letos nahrazeno moderními úspornými svítidly. A také se chystají další výsadby zeleně. Mám velkou radost, že se nám daří pokračovat v nastaveném trendu a že každý rok vysazujeme další stromy a keře v obci, navíc vždy se jedná o dotované projekty. V letošním roce to ještě budou sady v okolí obce a snad i první část výsadby kolem komunikace směrem na Arnoštov.

Starostka Chlebičova Zuzana Kašná.Zdroj: se souhlasem Zuzany KašnéObec Chlebičov se společně se statutárním městem Opava podílí na nákladech na projektovou dokumentaci k vybudování cyklostezky mezi Chlebičovem a opavskou městskou částí Malé Hoštice. Kvitujete, že stezka vznikne?

Ano, naši občané často jezdí na kolech směrem na Malé Hoštice, a to nejen rekreačně, ale také do zaměstnání, protože řada jich v Opavě pracuje. Celý projekt je na dobré cestě, v příštím roce by snad mohla stezka pro cyklisty i chodce vzniknout.

Hovoří se také o cyklostezce mezi Chlebičovem a Velkými Hošticemi. Jak daleko je její realizace?

My bychom si cyklostezku do Velkých Hoštic moc přáli – v Hošticích máme farní kostel, farní úřad, hřbitov. Naše děti sem dojíždějí na druhý stupeň základní školy. Často se tak naši občané a děti mezi oběma obcemi pohybují pěšky nebo na kole. V tomto případě se ale jedná o komplikovanější záležitost. Na rozdíl od stezky na Malé Hoštice, kde se bude v podstatě řešit rekonstrukce stávající pěšiny, která navazuje na zemědělskou cestu vedoucí mezi naší obcí a Opavou, ve směru na Velké Hoštice začínáme na „zeleném poli“. V tuto chvíli je věc ve fázi studie, kterou jsme zadali společně s obcí Velké Hoštice. Ve hře je několik variant realizace, nejschůdněji se ale jeví stezka podél komunikace mezi našimi obcemi. Zahájili jsme proto jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic i konzultace s Odborem územního plánování v Opavě tak, abychom začali řešit problematiku křížení nové cyklostezky s koridorem severního obchvatu obce Velké Hoštice (přeložka silnice I/56). Zatím je stavba v nedohlednu, ale doufám, že se už v příštích měsících postupnými kroky přiblížíme k reálným obrysům projektu.

Další cyklostezka vede z Chlebičova na štěpánkovickou Svobodu…

Jedná se o cyklotrasu ve směru na Svobodu a co se chlebičovského katastru týká, máme naši část dávno hotovou. Ale štěpánkovická „polovina“ zatím schází. Proto jsme se obrátili na tamní zastupitelstvo, které přislíbilo, že se stavbou budou v blízké době zabývat – pověřilo pana starostu vyřizováním všech potřebných náležitostí, především zajištěním projektové dokumentace a stavebního povolení. Doufáme, že by se mohla zařadit do plánu štěpánkovických investic už v příštím roce, samozřejmě ale bude záležet na připravenosti projektu a jejich konečném rozhodnutí.

Paní starostko, co vás v Chlebičově trápí?

Rozhodně je to náš malý katastr. Pokud vezmeme celé Hlučínsko, patříme – co do rozlohy – mezi nejmenší obce, přitom – co do hustoty osídlení – mezi ty nejvíce zalidněné. Už bylo mnohokrát řečeno, že je Chlebičov velmi atraktivní adresou pro život, a tak týden co týden přijímám telefonáty, e-maily a osobní dotazy našich i přespolních občanů, zda nedisponujeme stavebními pozemky. V tuto chvíli jim bohužel nemáme co nabídnout, stavební místa chybí. To je obrovské omezení pro další rozvoj obce a zároveň téma, kterým bychom se chtěli do budoucna zabývat.

A co vás ve vašem zaměstnání nejvíce naplňuje?

Líbí se mi, že mám práci velmi pestrou, i když náročnou. Vlastně nejzajímavější, jakou jsem kdy vykonávala.Je to obrovská radost, když úspěšně dokončíme projekt, když se podaří zrealizovat něco dobrého – a nemusí to být zrovna velká investiční akce, stačí i drobnost, která potěší naše občany, zpříjemní jim život nebo zkrášlí vesnici… Na světě je mnoho krásných míst, ale domov je jen jeden. A pro mě byl, je a bude domovem Chlebičov.

Co byste popřála Chlebičovu do dalších let?

Za rok máme volby do obecních zastupitelstev, a tak bych za sebe Chlebičovu přála, aby ve vedení byli lidé, kteří mají vůli a schopnosti podílet se na rozvoji obce, lidé čestní a pracovití.Ale ze všeho nejvíc přeji naší obci spokojené občany, ať se u nás doma žije dobře. Zdraví, spokojenost a Boží požehnání!