Návrh opozice hlasovat o jejím odvolání, místostarosty i všech radních smetla ze stolu. Petra Tesková se ale bude muset obhájit před policejními vyšetřovateli, někdejší starosta Hlučína Pavel Paschek na ni podal trestní oznámení pro ovlivňování výběrového řízení na post ředitele klíčové městské společnosti. Jak se vše seběhlo a co starostka na kauzu říká?

Listopadový převrat v Hlučíně. Odvolali starostu i místostarostku, vládu převzala opozice | Video: Deník/Petr Jiříček

Ohledně vaší osoby se toho nyní v Hlučíně povídá mnohé. Můžete potvrdit, že jste si s uchazečkou výběrového řízení (VŘ) na pozici ředitelky Sportu a kultury Hlučín (SaK Hlučín) vyměňovala citlivé informace o organizaci i samotném řízení?

Cokoli řeknu, bude použito proti mně. Ale zkusím vysvětlit, o co šlo. Paní, ohledně níž se to celé točí, se o funkci ucházela podruhé, v létě bylo jedno VŘ, druhé už jsem vypisovala já v prosinci. Když tehdy paní neuspěla poprvé, napojila se na mě, přišla s tím, že vzali někoho jiného, že se cítí nedoceněná a že má spoustu informací o SaK Hlučín. Jelikož jsem se zajímala o průšvih, který se tam tehdy provalil, začaly jsme spolupracovat, a nasála jsem od ní informace. Já od ní, ne ona ode mě. Samotnou mě překvapilo, kolik toho ví.

Záchranář Petr Klega s Terezkou získali ocenění Statečné psí srdce 2024

Postupně jste se ale zdrojem informací stala vy pro ni, nebo ne?

Když jsem se stala starostkou, napadlo mě, že když už prošla VŘ, mohli bychom ji dosadit do funkce bez dalšího VŘ. Radní z koalice s tím ale nesouhlasili, řekla jsem si tedy, že je poslechnu, do VŘ půjdeme podruhé a nebudeme ji jmenovat přímo. To se jí nelíbilo, začala mě slovně neřekla bych přímo vydírat, ale důrazně mě upozorňovala, že jsem spoluzodpovědná za průšvih, který v SaK Hlučín dříve vyvstal. Na hospodaření SaK Hlučín totiž byly podány dvě trestní oznámení. Domnívám se, že je podala přímo tato uchazečka, k takovým aktivitám se měla. Ale to odbočuju, zkrátka na mě byla napojená a řekla, že vše, co půjde, použije proti mně. Zároveň se o ní nasbíraly zarážející informace – pracovala na ministerstvu vnitra, kde byla postavená mimo službu. Začala jsem proto mít obavy, co to je za osobu, ale už jsem se z toho nevymotala. Pak řekla, že vše, co jsme si nasdíleli, použije proti mně. Bylo pozdě na couvání. Dotyčná je bez práce a tlačila na pilku pro funkci.

Kauza vítkovického fotbalu. Soud vynesl tresty. Koho čeká vězení, kdo vyvázl

Takže jste jí neposkytla nic protizákonně?

Vše, co jsme si sdělili, získávala přes zákon 106 o svobodném přístupu k informacím. Věděla toho mnohem víc než já a neustále připomínala fakt, že pokud ve vedení SaK Hlučín nebude někdo schopný, do všeho mě zahrne, že ponesu zodpovědnost za to, co se tam dělo. Byla jsem totiž svého času předsedkyní kontrolního výboru a věděla jsem, že tam jsou nějaké problémy. Upozorňovala jsem na to minulé vedení, ale dělali mrtvé brouky. Nakonec nechali udělat analýzu, která v rámci prvního VŘ prosákla do práce vítězné uchazečky.

Ohledně testu ekonomických znalostí, který byl součástí posledního VŘ, jste měla poznamenat, že v něm dotyčná musí udělat aspoň pět chyb. Necítíte v tom snahu zakrýt, že někomu byla poskytnuta neférová výhoda?

Přemýšlela jsem nad tím, jak to s tou osobou vyřeším. Paní je zdatná ekonomicky i svými vyjadřovacími schopnostmi. Nevěděla jsem, jak z toho ven. Myslela jsem, že když jí řeknu, že má udělat chyby, že je udělá a že ji na základě toho nemusíme do funkce doporučit. Avšak její výstup ve výběrovém řízení byl sám o sobě tak hrozný, až jsme kouleli očima. Věděla jsem, že přes „106ku“ bude opět chtít získat informace, jak dopadla, proč nezvítězila… A tak to i bylo, potom mi pořád telefonovala, navštěvovala mě, ječela po mě, že jsem nesplnila, co jsem slíbila, že jsem nečestný člověk atp. Upřímně, bylo to z mé strany kličkování, jak se jí zbavit.

Muž z Ostravy se stal obětí sexuálního vydírání. Zveřejnili jeho intimní video

Takže informace o ekonomice organizace, návrhu rozpočtu, závazcích a pohledávkách SaK Hlučín podané před vyhlášením VŘ a informace, kdo další je účastníkem VŘ, kolik je tam mužů, žen, kolik je členů komise a kdo by pro koho mohl hlasovat, lze běžně zjistit na základě zákona o svobodném přístupu k informacím?

Na tyto věci se během VŘ ptala. Tímto řízením už jednou prošla, i když já, přestože bych chtěla, jsem tehdy v komisi jako opoziční zastupitelka nebyla. Tehdejší starosta řekl, že to nejde, to jsem ale po svém nástupu změnila a dnes už jsou ve výběrové komisi i zástupci opozice. A jelikož tímto řízením už prošla, řekla jsem jí, že tam budou ti, co při minulém VŘ, ale i já a zástupci opozice. Na tom jsem neshledala nic zásadně závadného.

Když na podzim došlo na radnici k převratu v podstatě ze stejného důvodu – obavám z ovlivňování výběrového řízení, starosta a radní byli odvoláni, aniž by jim to bylo dokázáno. A údajně jste posléze měla sama přiznat, že únik nastal u zpracovatele analýzy fungování SaK Hlučín. Jak to bylo?

Nevím, odkud ten únik informací byl, odkud je vítězná Irma Krejčí získala. Ve funkci jsem pět měsíců a vlaju jako prapor ve větru. Skutečně nevím, odkud krátkodobá ředitelka tu analýzu měla. Ale vím, odkud celou dobu vane vítr. Paní uchazečka, která se s mou pomocí snažila dostat do vedení SaK Hlučín, mě nahrávala. Jestli jsem to někde v diskuzi s ní řekla? Nejsem si toho vědoma.

V centru Ostravy poutá pozornost pánské přirození. Nabízí 16 centimetrů radosti

Co teď bude dál?

O rezignaci neuvažuju. Necítím se vinna, z mé strany došlo ke krokům, které povedou ke stabilizaci města. Neříkám, že to tady zachráním, ale SaK Hlučín i město se zlepší. Samozřejmě je pro tehdejší koalici rána, že nejsou ve vedení. Navrhovala jsem jim spolupráci, necílila jsem do křesla starostky města. Mám práci, jsem učitelka a opravdu jsem tam byla spokojená, nepotřebovala jsem se zoufale někde uplatnit jako starostka. Je to pro mě velmi těžká situace, a už když jsem nastupovala do křesla starostky, věděla jsem, že tomuto budu čelit. Nemám důvod odstupovat, necítím se vinna. V daleko horší situaci je starosta, který se bude potýkat s řízením SaK Hlučín z doby jeho vlády, na které jsou podána dvě trestní oznámení, které, myslím, že podala tato paní, uvidíme. Využila obě dvě strany ve svůj prospěch. Celé je to nešťastné, kdyby se minulé vedení k problémům stavělo jinak, nemuselo by to teď skončit ostudou pro obě strany. Já se potýkám s následky a oni s důsledky. Ale půjdu na výslech, všechno řeknu, všechno sdělím, nic nebudu skrývat. Je to z jejich strany jen msta. Každopádně od 1. dubna je v SaK Hlučín nový ředitel a jsem za to ráda. Je to krizový manažer, je fundovaný a myslím, že tam bude k prospěchu věci.