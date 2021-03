Na kterou oblast se jako krajská zastupitelka konkrétně zaměřujete?

Jsem ráda, že mám možnost být v komisi pro regionální rozvoj, což je fantastické v rámci malých obcí na Hlučínsku, protože se v ní vyhlašují dotace. Člověk už se v tom pohybuje, takže ví, co je potřeba, kde danou oblast nejvíce tlačí bota a kde by mohl kraj pomoci. Je vidět, že v komisi jsou lidé z různorodých profesí a starostové mají reálný pohled na svět, jsou tam přínosem. Vyměňujeme si názory s lidmi ze soukromé sféry, je to konstruktivní a dané věci to pomůže.

A jak se vám líbí na pozici starostky města?

Je to každý den jiná práce. Nikdy nevíte, co vám den přinese. Do toho přichází spousta úřednických záležitostí, v současné době vedu krizový štáb ORP, řešíme celou řadu komplikovaných situací kolem pandemie, takže se opravdu nenudím. Věnujete se projektům, investicím, dáváte do pořádku záležitosti, které to vyžadují. Někdy jsou to malé věci, které nejdou vidět. Ale je potřeba myslet i na ně. Plánů je celá řada. Jde o to všechno i dobře načasovat a nastavit. Rozhodnout, zda počkat na dotaci, nebo zainvestovat z prostředků města.

Starostka Kravař Monika Brzesková.Zdroj: archiv městaKdyž už zmiňujete projekty a investice, prozraďte, které jsou v Kravařích v plánu letos?

Chtěli bychom začít rozšiřovat kapacitu mateřské školy na ulici Petra z Kravař. To je problém, který nás trápil dlouho. Jednou už se kapacita zvyšovala, ale stále je to nedostatečné. Jedna třída se nyní nachází i na základní škole, chceme to tedy stáhnout vše zpět do jedné budovy, vzniknou dvě oddělení. Vše máme nachystáno, celý projekt, včetně procesu stavebního řízení, je hotov. Už nás čeká jen výběrové řízení a zajištění finančních prostředků. Jde o investici za 20 milionů korun, máme podány žádosti o dotace. Další velkou investicí by měly být práce ve sportovním areálu Olšinky, kde probíhají různá amatérská fotbalová utkání, akce tam mívají i hasiči. Areál by měl dostat nový lesk a noblesu. Vznikne klubovna, zázemí, kde se sportovci budou moci převléknout, výdejní okénko, posezení pro návštěvníky. Nesmím zapomenout také na rozšíření hřbitova v Koutech. To máme naplánováno na etapy a financujeme z vlastních zdrojů.

Jak to vypadá s rekonstrukcí Náměstí?

Projekt ulice Petra z Kravař, která na Náměstí navazuje, je již připraven. Nyní ale potřebujeme nejdříve dodělat zmíněné rozšiřování školky, kam bohužel není jiný příjezd než přes Petra z Kravař. V současné době budeme připravovat průzkumy už na samotné Náměstí. Já jsem hlavně i poučena z minulých let, když uděláte nějaký projekt, který vám pak leží několik let v šuplíku, poté se musí aktualizovat, to není ideální. A součástí celé rekonstrukce Náměstí je ještě ulice Novodvorská.

Jaké je vaše přání pro Kravaře do dalších let?

Aby byly městem, kde se dobře žije a kde jsou lidé spokojeni. Ne vždy lze samozřejmě vyhovět všem. Také aby byly Kravaře místem, kde najdete vše. A tím jednoznačně jsou, každý si zde najde to své. Lidé mají kam jít za kulturou, mají zde lékaře, služby, obchody, dopravní propojení, jsou zde firmy, které zaměstnávají občany. Máme zde městskou i státní policii, výborné hasiče. Nenapadá mě nic, co by tady chybělo.