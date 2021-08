A užívá si jej i letos, byť tento ročník odpustového veselí je kvůli současné situaci „osekán“, jak časově, tak programově.

Paní starostko, prozraďte, co přesně pro vás v současné době odpust znamená?

V posledních letech se mě týká spíše pracovně a jsem ráda, když se všechno zvládne. Náročná je hlavně organizace a celkové zabezpečení celé akce. Tým lidí, kteří mají akci na starosti není velký, ale jsou šikovní a každý ví, co má dělat, aby to fungovalo. Osobně vnímám odpust jako slavnost, která k našemu městu neodmyslitelně patří a má letitou tradici. Je vidět, jak hlavně všechny děti netrpělivě očekávají příjezd prvních kolotočů.

Kravařský odpust, 21. srpna 2021 v Kravařích.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Jak se na odpust připravujete u vás doma?

Doma jdou všechny přípravy stranou a už dost nestíhám ten velký úklid, mytí oken, zametat chodník před domem. Trochu mě to mrzí, protože i toto k odpustu patří. Nevíc jezdí hosté z družebních obcí ze Slovenska a Polska a je potřeba jim připravit program na pár dní, takže mě doma moc nevidí.

Odpust si ve velkém užívají děti, hlavně kolotoče. Jaké máte vzpomínky na pouť, když jste byla malá?

Kolotoče mám spojené s koncem prázdnin, jako dítě jsem tu atmosféru zbožňovala. Kolotočů nebylo tak moc a bylo strašně plno, takže taťka nám musel se ségrou chytat gondoly, autíčka nebo labutě. Musela být cukrová vata a perníkové srdce.

A na co se naopak těšíte nyní v dospělosti?

Na setkání s přáteli, posezení s rodinou, bramborový placek nebo na večerní ruské kolo.

Odpust má dvě roviny, církevní a světskou. Která z nich je vám bližší?

Jsem věřící, a tak si moc nedovedou představit odpust bez nedělní mše svaté. Je dobře, že se tyto dvě roviny prolínají a je potřeba si stále připomínat, proč vlastně odpust slavíme.

Kravařský odpust, 21. srpna 2021 v Kravařích.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Jak si užíváte letošní, byť trochu omezený, ročník?

Na program, který jsme letos pro návštěvníky připravili, jsem byla moc zvědavá. Kromě areálu Mezivodek, kde jsou kolotoče, se odpust nově rozšířil i do zámeckého parku. Lidé mohou korzovat, procházet se a vybrat si, na co zrovna mají náladu. Jestli se chtějí točit na kolotoči, nebo si zajít na koncert. Mezi areálem a parkem je spojovací cesta, takže to je velmi jednoduché a rychle dostupné. Osobně jsem se těšila na sobotní swingovou kapelu a tančírnu, ale zajímá mne i nedělní cirkusové vystoupení, bubenická show nebo varhanní koncert v kostele.