V loňském roce se Vám podařilo sáhnout na mnoho dotací. Staví se nová školka, dodělává hasičská zbrojnice v části Zadky, provedli jste druhou etapu revitalizace zámeckého parku, zakoupili jste nový elektromobil. Prozraďte, co připravujete letos?

Chystat toho můžeme mnoho, ale jsme závislí na financích. Víme, že musíme dotáhnout rozpracované projekty, právě školku, hasičárnu, rekonstrukci ulice Černý chodník, nový chodník na ulici Cihelní u nových rodinných domů. Dále máme již dotaci na rekonstrukci další části sociálního zázemí v základní škole, kterou budeme realizovat o prázdninách v létě. K nové školce patří i nové hřiště pro děti. Tak bude potřeba realizovat i tuto část společně se zázemím pro školní hřiště, tady čekáme na výsledky dotací a podle toho se pustíme do práce. Zvažujeme odkoupení budovy bývalé prodejny smíšeného zboží. V lokalitě kolem základní školy, obchodů, zámku a sportovního areálu by mělo vzniknout nové centrum obce. V minulém roce jsem zpracovali studii tohoto území, kterou bychom rádi postupně realizovali po etapách na základě možnosti získání finančních prostředků z dotací, to je naše vize.

Pokud tyto prostory koupíte, co v nich bude?

Naskytla se možnost, že by zde byl obecní úřad se vším všudy. Současný objekt úřadu je již celkem nevhodný, terénní zaměstnanci nemají kvalitní zázemí, dnes pobývají v prostorách zámku. Nemáme místo pro uskladnění materiálu, parkování techniky. A právě do zmíněných prostor by se přemístilo vše dohromady, vznikl by i malý sběrný dvůr. S majitelem nyní jednáme a uvidíme. Poté je samozřejmě otázkou, jak bude využito současné centrum. Zůstane nám kromě současného úřadu ještě prázdná budova mateřské školy u kostela, děti se od září přestěhují do zmíněné nové školky. Máme tady i bývalou rolnickou záložnu, dnes jsou v ní dva obecní byty, v přízemí se zřízení bytů nabízí. Krásné bydlení by mohlo být i v tom objektu staré školky, jde o historickou budovu, v klidové zóně, s velkou zahradou. Jenže momentálně nejsme v situaci, kdy bychom na to měli prostředky. Zvažujeme tedy jak s nemovitostmi dále nakládat ku prospěchu všech.

Musím se zeptat také na Váš zámek. Jak to vypadá s ním?

Zámek je naše srdeční záležitost. Původní záměr byl, že by zámek byl kulturním a společenským centrem obce se sálem, klubovnami, výstavními prostory a obecním úřadem. Pokud se úřad přestěhuje jinam, dojde k malému přehodnocení záměru, ale ten základní zůstává. Bohužel v naší obci jsou stále důležitější priority k řešení, než je zámek, ale stále na něj myslíme a věříme, že přijde ta správná doba a dočkáme se jeho nové podoby.

V sezoně býval zámek otevřen k prohlídkám, bude i letos?

Devět let jsme zde připravovali různorodé výstavy a jednorázové akce. Letní kino, zahájení a ukončení sezony, v srpnu sraz veteránů (historických vozidel - pozn. aut.), hodně navštěvované byly i adventy, akce zde měla škola. A o víkendech jsme mívali na zámku dobrovolnické služby a dělali jsme prohlídky. Z původního vybavení se bohužel dochovalo minimum. Letos prohlídky nebudou, spíše jen zmíněné jednorázové akce, pokud to epidemiologická situace dovolí. Pokud by však byli zájemci o prohlídku i nyní, nebráníme se s jednotlivci dohodnout a zámek jim ukázat. Náš zámecký park je i oblíbeným svatebním místem, pořádáme zde i svatební obřady ve spolupráci s Magistrátem města Opavy. U nás není matrika, a tak nemůžeme sami páry oddávat, musí přijet matrikářka a oddávající z Opavy, pokud ale je jeden ze snoubenců našim občanem, mohu se oddávajícím stát já nebo místostarosta. To je pro nás pak velká čest, ale i zodpovědnost.

Na postu starostky nejste žádný nováček, zkuste tedy říci, čím je pro Vás tato funkce přínosná?

Na této práci mě baví různorodost. Někdy se dostaví výsledek celkem brzy, někdy to trvá mnoho let, než zkolaudujete nějakou stavbu. Je hezké vidět návštěvníky kulturních akcí, že odcházejí domů spokojeni, je hezké vidět, že má škola nový barevný kabát, nebo nové sociální zázemí. Je hezké vidět upravený a udržovaný park. Moc vás potěší, když vás pochválí ti naši dříve narození spoluobčané, kteří si za svůj život dovedou vážit práce ostatních a ocení i drobné maličkosti, které pro obec děláte. Nebylo by možné toho dosáhnout, pokud kolem sebe nemáte stejně nastavené spolupracovníky. Jedná se o členy zastupitelstva, pracovníky na úřadě ale i skvělou partu terénních pracovníků. Samozřejmě nelze pominout dobrovolníky z řad občanů, kteří jsou členy jednotlivých komisí a odvádí svůj díl práce.

Starostka Dana Schreierová. Zdroj: archiv D. Schreierové

A co Vám naopak přidělává v roli starostky vrásky na čele?

Narůstající byrokracie. Všechno trvá moc dlouho a je potřeba mnoho papíru, i přesto, že se vše „zjednodušuje“, digitalizuje. Velmi složitou záležitostí jsou žádosti o dotace. Jejich podávání a zpracovávání jak žádostí, tak všeho kolem je velmi složitou disciplínou, na kterou nemáme kapacity na malých obcích. Proto si musíme najímat externí firmy a za služby platit. I přes všechna tato úskalí se nám zatím daří velmi dobře při získávání finančních prostředků z dotací, jinak bychom nemohli uskutečnit mnoho projektů, které již máme.

Co byste Neplachovicím popřála do dalších let?

Možná nějakou výhru ve Sportce a dobré daňové predikce (smích). Ne, zcela vážně. Přála bych si, abychom mohli uskutečnit to, co máme v plánu, aby se tady lidem dobře žilo. Protože o tom to je. A také aby se lidé nehádali a byli k sobě více ohleduplní.